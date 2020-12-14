У США стартувала вакцинація від коронавірусу: хто першим отримав препарат. Фото та відео

У США у понеділок, 14 грудня, стартувала масова вакцинація від коронавірусної інфекції.

Першою людиною, яка отримала її, стала медсестра з Нью-Йорка Сандра Ліндсі, пише DailyMail. Процедуру, за якою спостерігав губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, транслювали в прямому ефірі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Жінка зазначила, що щеплення від COVID-19 нічим не відрізнялося від будь-якого іншого. "Сподіваюся, що це покладе початок кінцю важкого періоду в нашій історії", – сказала Ліндсі.

Також початок кампанії прокоментував президент США Дональд Трамп.

"Введено першу вакцину. Вітаю США і світ", – написав він у Twitter.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило застосування вакцин від коронавірусу двох компаній Pfizer і BioNTech.

За даними на 14 грудня, в США зафіксовано 16,7 млн випадків зараження COVID-19. Водночас 9,7 млн пацієнтів одужали і 306 тисяч померли.

Нагадаємо, що компанія Pfizer відправила першу партію вакцини від COVID-19 в американські штати 13 грудня. 14 грудня препарат мали доставити в 145 медичних установ, 15 грудня – в 425 і 16 числа – в 66.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 грудня Канада отримала першу партію вакцини від компаній Pfizer і BioNTech.