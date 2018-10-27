У США сталася кривава стрілянина в синагозі: з'явилася реакція Трампа

В американському місті Піттсбург невідомий зі зброєю захопив місцеву синагогу "Древо життя".
За останніми даними, від рук стрільця в синагозі загинули вісім осіб, ще 12, включаючи трьох поліцейських, отримали поранення, передає НТВ.
Стрілець, за попередньою інформацією озброєний автоматом АК-47, увійшов у будівлю в районі 10 ранку за місцевим часом і відкрив вогонь по присутніх. Пізніше відбулася перестрілка між злочинцем і прибулими на виклик поліцейськими.
Чоловік забарикадувався в будівлі. Міська влада закликала мешканців не виходити з дому.
Пізніше поліція повідомила, що підозрюваний був затриманий. Стрілець здався правоохоронцям сам. Ним виявився 46-річний Роберт Боуерс.
Роберт Боуэрс
За словами очевидців, чоловік викрикував: "Ці євреї повинні померти... Вони всі мають померти... Я не хочу, щоб хто-небудь з них жив".
#BreakingNews Police swarming Squirrel Hill pic.twitter.com/wPLWtppa3I- Lori Houy (@WPXI_Lori) 27 жовтня 2018 р
BREAKING: HEAVY POLICE ACTIVITY AT TREE OF LIFE SYNAGOGUE IN SQUIRREL HILL pic.twitter.com/nHIPehF3ar- Chris Lovingood WTAE (@CLovingoodWTAE) 27 жовтня 2018 р
#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu- Lori Houy (@WPXI_Lori) 27 жовтня 2018 р
BREAKING: Police are responding to an active shooter situation at the Tree of Life Congregation Synagogue in Pittsburgh, Pennsylvania.- BNL NEWS (@BreakingNLive) 27 жовтня 2018 р
Developing ... pic.twitter.com/eHdY6QWt6S
BREAKING NEWS: 7 people have been confirmed dead following mass shooting at Tree of Life Synagogue in Pittsburgh, CBS reports.- BNL NEWS (@BreakingNLive) 27 жовтня 2018 р
At least two police officers have been shot.
The situation remains active.
Police have asked people to avoid the area.
Developing ...
PITTSBURGH MASS SHOOTING:— BNL NEWS (@BreakingNLive) 27 октября 2018 г.
- At least 7 dead, possibly more
- Up to 3 Police Officers killed
- Multiple people injured
- A male gunman is in custody
- Police continue to ask people to avoid the area
- Scene remains active
UPDATE: At least 8 dead, 4 injured, including 3 police officers following terrorist attack at Tree of Life Congregation Synagogue in Pittsburgh.— BNL NEWS (@BreakingNLive) 27 октября 2018 г.
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на звістку про стрілянину в Пітсбурзі і закликав посилити закон про смертну кару, щоб не допустити повторення кривавих НП.
"Будь-хто, хто робить таке по відношенню до невинних людей у храмі або в церкві, повинен заплатити максимальну ціну", - підкреслив президент США.
Pres. Trump calls to "stiffen up laws" on the death penalty to deter attacks like the shooting at a Pittsburgh synagogue: "Anybody that does a thing like this to innocent people who are in temple or in church... they should pay the ultimate price." https://t.co/rIc3B3kOwz pic.twitter.com/6b9dNO7z20— ABC News (@ABC) 27 октября 2018 г.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Філадельфії поблизу ТЦ відкрили безладну стрілянину.