У США сталася кривава стрілянина в синагозі: з'явилася реакція Трампа

В американському місті Піттсбург невідомий зі зброєю захопив місцеву синагогу "Древо життя".

За останніми даними, від рук стрільця в синагозі загинули вісім осіб, ще 12, включаючи трьох поліцейських, отримали поранення, передає НТВ.

Стрілець, за попередньою інформацією озброєний автоматом АК-47, увійшов у будівлю в районі 10 ранку за місцевим часом і відкрив вогонь по присутніх. Пізніше відбулася перестрілка між злочинцем і прибулими на виклик поліцейськими.

Чоловік забарикадувався в будівлі. Міська влада закликала мешканців не виходити з дому.

Пізніше поліція повідомила, що підозрюваний був затриманий. Стрілець здався правоохоронцям сам. Ним виявився 46-річний Роберт Боуерс.

За словами очевидців, чоловік викрикував: "Ці євреї повинні померти... Вони всі мають померти... Я не хочу, щоб хто-небудь з них жив".

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на звістку про стрілянину в Пітсбурзі і закликав посилити закон про смертну кару, щоб не допустити повторення кривавих НП.

"Будь-хто, хто робить таке по відношенню до невинних людей у храмі або в церкві, повинен заплатити максимальну ціну", - підкреслив президент США.

Pres. Trump calls to "stiffen up laws" on the death penalty to deter attacks like the shooting at a Pittsburgh synagogue: "Anybody that does a thing like this to innocent people who are in temple or in church... they should pay the ultimate price."

