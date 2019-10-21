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21 жовтня • оновлено в 06:34
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У США сталася страшна трагедія з військовими: є жертви

2.4т Читати матеріал російською

У Сполучених Штатах Америки під час навчань загинули троє військовослужбовців, ще один отримав пошкодження.

Як передає Associated Press, НП сталася в Форт Стюарт (штат Джорджія) в результаті падіння бронеавтомобіля Bradley в воду.

Троє бійців померли на місці, ще трьох доставили в армійських госпіталь. Двох з них після медогляду виписали, а останнього перевели в іншу лікарню. Але його травми не несуть загрози життю.

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Військові США, ілюстрація

Військові США, ілюстрація

eadaily.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Чорне море увійшов корабель США з військовими катерами для України.

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США
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