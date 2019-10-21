У США сталася страшна трагедія з військовими: є жертви

У Сполучених Штатах Америки під час навчань загинули троє військовослужбовців, ще один отримав пошкодження.

Як передає Associated Press, НП сталася в Форт Стюарт (штат Джорджія) в результаті падіння бронеавтомобіля Bradley в воду.

Троє бійців померли на місці, ще трьох доставили в армійських госпіталь. Двох з них після медогляду виписали, а останнього перевели в іншу лікарню. Але його травми не несуть загрози життю.

Військові США, ілюстрація eadaily.com

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