У США сталася страшна трагедія з військовими: є жертви

У Сполучених Штатах Америки під час навчань загинули троє військовослужбовців, ще один отримав пошкодження.
Як передає Associated Press, НП сталася в Форт Стюарт (штат Джорджія) в результаті падіння бронеавтомобіля Bradley в воду.
Троє бійців померли на місці, ще трьох доставили в армійських госпіталь. Двох з них після медогляду виписали, а останнього перевели в іншу лікарню. Але його травми не несуть загрози життю.
Військові США, ілюстрація
eadaily.com
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