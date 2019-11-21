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21 листопада • оновлено в 22:44
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Фейки йшли від спецслужб Росії: у США спростували втручання України у вибори

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Інформація про можливе втручання України у вибори у США у 2016 році є фейком, розробленим і поширеним російськими спецслужбами.

Таку заяву зробила колишня радниця Дональда Трампа по Російській Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань у справі розслідування імпічменту американського президента, передає Reuters.

"Ґрунтуючись на почутих мною запитаннях і заявах, деякі з членів цього комітету, очевидно, вважають, що російські спецслужби не розв'язували кампанії проти США, проте, з якихось причин, це робила Україна. Це вигадана версія подій, яку поширюють самі російські спецслужби", – сказала вона.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Колаж

Ексрадниця Трампа заявила, що Росія планує повторити вплив на вибори у США вже в 2020 році.

"Зараз російські служби безпеки і їх довірені особи готові повторити своє втручання у вибори 2020 року. У нас не вистачає часу, щоб зупинити їх", – сказала Хілл.

Звертаючись до законодавців, вона сказала: "Я хотіла б попросити вас, щоб під час цього розслідування ви не поширювали політично мотивовані вигадки, які настільки очевидно просувають інтереси Росії".

Вона також додала, що твердження про українське втручання у вибори "завдають шкоди, навіть якщо поширюються виключно у внутрішньополітичних інтересах".

Фіона Хілл на слуханнях у Комітеті з розвідки Палати представників

Фіона Хілл на слуханнях у Комітеті з розвідки Палати представників

Голос Америки

Нагадаємо, глава передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт припустив, що Україна, а не РФ, стояла за зломом серверів нацкомітету Демократичної партії під час виборів 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

  • Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.

  • Водночас він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.

  • Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Показання за закритими дверима дали ексрадник держдепартаменту США Майкл Маккінлі й колишня пані послиня Штатів в Україні Марі Йованович.

  • 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої телефонної розмови між Трампом і Зеленським.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Вибори в США Імпічмент Трампа Російсько-український конфлікт
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
скандали політика
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