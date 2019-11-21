Фейки йшли від спецслужб Росії: у США спростували втручання України у вибори

Інформація про можливе втручання України у вибори у США у 2016 році є фейком, розробленим і поширеним російськими спецслужбами.
Таку заяву зробила колишня радниця Дональда Трампа по Російській Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань у справі розслідування імпічменту американського президента, передає Reuters.
"Ґрунтуючись на почутих мною запитаннях і заявах, деякі з членів цього комітету, очевидно, вважають, що російські спецслужби не розв'язували кампанії проти США, проте, з якихось причин, це робила Україна. Це вигадана версія подій, яку поширюють самі російські спецслужби", – сказала вона.
Дональд Трамп
Колаж
Ексрадниця Трампа заявила, що Росія планує повторити вплив на вибори у США вже в 2020 році.
"Зараз російські служби безпеки і їх довірені особи готові повторити своє втручання у вибори 2020 року. У нас не вистачає часу, щоб зупинити їх", – сказала Хілл.
Звертаючись до законодавців, вона сказала: "Я хотіла б попросити вас, щоб під час цього розслідування ви не поширювали політично мотивовані вигадки, які настільки очевидно просувають інтереси Росії".
Вона також додала, що твердження про українське втручання у вибори "завдають шкоди, навіть якщо поширюються виключно у внутрішньополітичних інтересах".
Фіона Хілл на слуханнях у Комітеті з розвідки Палати представників
Голос Америки
Нагадаємо, глава передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт припустив, що Україна, а не РФ, стояла за зломом серверів нацкомітету Демократичної партії під час виборів 2016 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Показання за закритими дверима дали ексрадник держдепартаменту США Майкл Маккінлі й колишня пані послиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
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