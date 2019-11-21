Фейки йшли від спецслужб Росії: у США спростували втручання України у вибори

Інформація про можливе втручання України у вибори у США у 2016 році є фейком, розробленим і поширеним російськими спецслужбами.

Таку заяву зробила колишня радниця Дональда Трампа по Російській Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань у справі розслідування імпічменту американського президента, передає Reuters.

"Ґрунтуючись на почутих мною запитаннях і заявах, деякі з членів цього комітету, очевидно, вважають, що російські спецслужби не розв'язували кампанії проти США, проте, з якихось причин, це робила Україна. Це вигадана версія подій, яку поширюють самі російські спецслужби", – сказала вона.

Дональд Трамп Колаж

Ексрадниця Трампа заявила, що Росія планує повторити вплив на вибори у США вже в 2020 році.

"Зараз російські служби безпеки і їх довірені особи готові повторити своє втручання у вибори 2020 року. У нас не вистачає часу, щоб зупинити їх", – сказала Хілл.

Звертаючись до законодавців, вона сказала: "Я хотіла б попросити вас, щоб під час цього розслідування ви не поширювали політично мотивовані вигадки, які настільки очевидно просувають інтереси Росії".

Вона також додала, що твердження про українське втручання у вибори "завдають шкоди, навіть якщо поширюються виключно у внутрішньополітичних інтересах".

Фіона Хілл на слуханнях у Комітеті з розвідки Палати представників Голос Америки

Нагадаємо, глава передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт припустив, що Україна, а не РФ, стояла за зломом серверів нацкомітету Демократичної партії під час виборів 2016 року.

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