У США спростували хвалений міф Міноборони РФ про 'рекордний політ'

У США спростували заяву Міноборони РФ, нібито російські надзвукові стратегічні бомбардувальники Ту-160 встановили новий світовий рекорд за тривалістю польоту.

Про це йдеться на Twitter-сторінці Стратегічного командування Збройних сил США. Американські військові привели діючі рекорди за тривалістю безпосадкових місій американських літаків.

Важкі стратегічні бомбардувальники встановили такі рекорди: B-1 Lancer (30 годин, 2014 рік), B-2 Spirit (44 години, 2001), B-52 Stratofortress (45 годин, 1957).

Відзначимо, що 19 вересня командувач дальньою авіацією Повітряно-космічних сил Росії генерал-лейтенант Сергій Кобилаш заявив, що "новий рекорд дальності і тривалості польоту на надзвукових стратегічних ракетоносців Ту-160 встановили два екіпажі дальньої авіації". З його слова, російські льотчики пролетіли понад 25 годин, подолавши понад 20 тисяч кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Юрій Бутусов розповів, що збитий в РФ під час навчального повітряного бою винищувач Су-30 став ганьбою російської авіації, який увійде світову історію.