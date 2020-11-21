У США спрогнозували ще 100 тис. смертей від COVID-19 у найближчі два місяці

У США тільки до інавгурації президента, яка призначена на 20 січня, від ускладнень нового коронавірусу можуть померти до 100 тис. осіб.

Таким невтішним прогнозом поділився лікар, декан факультету громадської охорони здоров'я Університету Брауна Ашиш Джа. Його слова цитує CNBC.

"Як тільки у нас почнеться весна, ми можемо легко досягти 450 або навіть 500 млн смертей. Все залежить від нас. Якщо ми діятимемо розумно, то зможемо цього уникнути", – заявив він.

Як відомо, США давно стали лідером за кількістю заражень COVID-19 – на сьогодні там зареєстровано понад 12,2 млн випадків. Водночас, за офіційними даними, показник смертності (CFR) від цієї інфекції з 1 липня становить 1,4%.

Якщо він залишиться незмінним, переконаний лікар Джа, то вже незабаром у країні спостерігатимуть до 2,5 тис. летальних випадків на добу.

"Заповнення лікарень призводить до вищих показників летальності. Жахлива кількість смертей, яку ми бачимо зараз, буде значно збільшуватися протягом тижнів і, на жаль, навіть у найближчі місяці", – пояснив він.

Водночас лікар наголосив, що ситуацію все ж можна змінити. На його думку, цьому допоможе якнайшвидше затвердження вакцини.

"Ми можемо полегшити отримання вакцини, ми можемо врятувати багато життів і запобігти перевантаженню багатьох лікарень", – висловив переконання Ашиш Джа.

Як повідомляв OBOZREVATEL: