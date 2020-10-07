У США спрогнозували до 400 тисяч смертей від COVID-19 до зими

У США до зими 2020-2021 року кількість летальних випадків від коронавірусу може досягти 400 тисяч осіб.

Таке побоювання висловив головний експерт американського уряду з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, передає CNN.

За словами лікаря, такий прогноз можливий, якщо жителі США не будуть дотримуватися протиепідемічних рекомендацій. Зокрема, він закликав американців носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки і більше перебувати на свіжому повітрі.

Усього з початку пандемії у США заразилися коронавірусом понад 7,5 млн осіб, з яких майже 211 тисяч померли, а ще 2,9 млн вилікувалися.

Як писав OBOZREVATEL, у світі від коронавірусу померли більше 36 мільйонів осіб станом на 7 жовтня. Водночас хворобу побороли більше 27,1 млн пацієнтів.