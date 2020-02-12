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12 лютого • оновлено в 13:27
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Політика Економіка

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У США заметушилися через політичні перестановки в Україні

1.6т
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Кадрові зміни, які провів президент України Володимир Зеленський, зачепили навіть політичну сферу США – зокрема людей із українського боку подій, які спричинили початок процесу імпічменту Дональда Трампа.

Про це повідомляє Washington Post, підкреслюючи, що перестановки в Києві стали свіжим доказом того, як сильно переплелися українська і американська політика.

"Новий глава Офісу президента України Андрій Єрмак минулого літа вів переговори з особистим адвокатом американського лідера Рудольфом Джуліані. І це відбувалося якраз тоді, коли Джуліані та американські дипломати тиснули на Україну, вимагаючи почати розслідування, яке принесло б політичну користь Трампу. Єрмак у той час був головним радником українського президента із закордонних справ. Він хотів зберегти добрі зв'язки з адміністрацією Трампа", – нагадує видання.

Політичне потрясіння в Україні зачепило фігурантів імпічменту Трампа

Політичне потрясіння в Україні зачепило фігурантів імпічменту Трампа

Водночас американські журналісти зазначають, що Єрмак замінив на цій посаді Андрія Богдана, який, як відомо, був юристом мільярдера Ігоря Коломойського. А Джуліані висловлював своє невдоволення його призначенням в адміністрації Зеленського.

"Адвокат Трампа деякий час вів протистояння проти українського олігарха, але потім зробив різкий розворот, почавши працювати з людьми, яких пов'язують із Коломойським. Зокрема, Джуліані зустрічався з ними під час пошуків в Україні доказів, які можна було б використовувати проти політичних ворогів Трампа", – пише Washington Post, підкреслюючи, що все-таки кадрові зміни в Києві більше пов'язані з внутрішніми українськими справами.

Американські журналісти також вирішили нагадати, що ім'я Єрмака часто фігурувало в розслідуванні Палати представників у справі про імпічмент. У розмовах і листуванні з ним Джуліані та американські дипломати вимагали, щоб Київ оголосив про початок розслідувань проти колишнього віцепрезидента Джозефа Байдена і його сім'ї. Водночас вони ж заблокували зустріч президентів у Білому домі й американську військову допомогу для української армії.

Але Єрмак пізніше спробував пом'якшити відносини в розпал слухань у справі про імпічмент. Так, посол США в ЄС Гордон Сондленд у своїх свідченнях зізнався: він говорив українцеві про те, що військова допомога "ймовірно" пов'язана з оголошенням про початок українських розслідувань. Саме це ключове звинувачення демократи висунули проти президента США. Але Єрмак, додає видання, сказав журналістам, що не пам'ятає такої розмови, і цей його коментар посилив захист Трампа.

"Єрмак намагається виставити себе як людину, здатну вести переговори з американцями. Ця позиція може допомогти йому на новій посаді", – поділився думкою редактор журналу Ukraine World Володимир Єрмоленко.

Також видання зазначає, що Генеральний прокурор США Вільям Барр вже пообіцяв, що Департамент юстиції розгляне і обережно перевірить інформацію, яку Джуліані "накопав" в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Андрій Єрмак заявив, що усе, що пов'язане з розмовами навколо Burisma (так звана українагейт, через яку запускали процедуру імпічменту Дональду Трампу) і втручання у вибори США, не має ніякого відношення до президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Рудольф Джуліані Дональд Трамп Володимир Зеленський Андрій Богдан Андрій Єрмак
Місце
США
Тег
Офіс президента
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
ВАШИНГТОН В ИСТЕРИКЕ ОТ ПОСЛЕДНИХ ПЕРЕСТАНОВОК НА УКРАИНЕ. ВОТ ЭТО МОЩЬ!
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