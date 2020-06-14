У США спалахнула нова хвиля протестів через вбивство поліцією ще одного афроамериканця: фото і відео

В Атланті спалахнула нова хвиля протестів через вбивство поліцією 27-річного афроамериканця Рейшарда Брукса.

Як повідомляє ABC News, Брукс заснув в автомобілі, який стояв на проїзді і заважав іншим. Поліцейські спробували його затримати, але він чинив опір і відібрав у них електрошокер. В ході конфлікту правоохоронець вистрілив у чоловіка (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рейшард Брукс

Брукса госпіталізували, але лікарям врятувати його не вдалося. Пізніше з'ясувалося, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Після цього в місті почалися заворушення. Люди перекрили трасу, в результаті чого утворилася багатокілометрова пробка.

За даними телеканалу WSB, протестувальники спалили кафе, поруч з яким поліцейський вистрілив у Брукса.

Скрін відео

Натовп скандував гасла проти поліції, вимагаючи від влади припинити надмірне застосування сили поліцейськими, а також забезпечити дотримання прав афроамериканців.

В результаті протестів кілька десятків людей було затримано.

Мер Атланти Кейша Ленс Боттомс повідомила, що глава поліції міста Еріка Шилдс подала у відставку. Вона висловила співчуття родичам загиблого Брукса.

Також був звільнений поліцейський, який смертельно поранив афроамериканця.

Протести в Атланті AP

Протести в Атланті AP

Протести в Атланті

Протести в Атланті

Протести в Атланті

Протести в Атланті

Протести в Атланті

Протести в Атланті

Протести в Атланті

Протести в Атланті

Протести в Атланті

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