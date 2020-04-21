Скасують грін-карти і заборонять в'їзд робітникам: Трамп зважився на жорсткі заходи боротьби з COVID-19

У зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 президент США Дональд Трамп має намір тимчасово зупинити видачу грін-карт – постійного виду на проживання в країні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Офіційно про це влада ще не повідомляла. За даними New York Times, заяву про цей крок глава Сполучених Штатів зробить у вівторок, 21 квітня.

Bloomberg із посиланням на проєкт виконавчого указу Трампа пише, що в США також мають намір обмежити в'їзд у країну за робочими візами як мінімум на 90 днів.

Передбачається, що виключення буде зроблено для працівників харчової і медичної індустрій, а також тих, хто "безпосередньо допомагає зберегти ланцюжок поставок".

Власників робочих віз H-1B, які вже живуть у США, нібито зобов'яжуть знову довести, що вони не займають робочі місця американців.

Указ Трампа, за даними агенції, не зачепить біженців, здобувачів притулку в Америці, дружин/чоловіків і дітей громадян США, осіб, які мають постійний вид на проживання.

Остаточно текст указу Трампа ще не узгоджений, підкреслили в Bloomberg.

Нагадаємо, про те, що в рамках боротьби з пандемією США тимчасово заборонять імміграцію, Трамп заявив у Twitter 20 квітня. Він не уточнив, коли саме заборона набуде чинності й на який термін буде розрахована.

Дональд Трамп Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії оголосили, що почнуть випробування вакцини від COVID-19 на добровольцях уже в четвер, 23 квітня.