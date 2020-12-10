У США син Байдена потрапив під слідство через податкові злочини

Олексій Тітофф Світ 08:36, 10.12.2020 Оновлено: 08:50, 10.12.2020

Син обраного президента США Джо Байдена Хантер сказав, що проти нього ведеться слідство через податкові злочини.

Як повідомляє ВВС, слідство ведеться федеральною прокуратурою штату Делавер. Байден-молодший зазначив, що дізнався про розслідування тільки 8 грудня.

За його словами, він сприйняв цю справу "дуже серйозно", але впевнений, що "об'єктивний огляд" покаже, що він вів свої справи "законно і належним чином".

Команда обраного глави Білого дому повідомила, що Байден "дуже пишається своїм сином". У заяві говориться, що Хантер "подолав важкі випробування, включаючи жорстокі особисті напади останніх місяців, тільки щоб стати сильнішим".

Нагадаємо, що раніше адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані звинуватив Хантера Байдена в сексуальних домаганнях до неповнолітньої дівчинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

"Шахтар" створив сенсацію з "Інтером" і пробився до Ліги Європи: турнірна таблиця, відеоогляд матчу

В Офісі Зеленського заявили про успішні результати після зустрічі з Путіним

В Україні підвищать тарифи на електроенергію: скільки доведеться платити з новою ціною

Арестович про близькі до Медведчука телеканали: вони не є нашими ворогами

"Міністерка охорони здоров'я ЛНР" купила нерухомість під Києвом і відправила доньку на навчання до Франції