Син обраного президента США Джо Байдена Хантер сказав, що проти нього ведеться слідство через податкові злочини.

Як повідомляє ВВС, слідство ведеться федеральною прокуратурою штату Делавер. Байден-молодший зазначив, що дізнався про розслідування тільки 8 грудня.

За його словами, він сприйняв цю справу "дуже серйозно", але впевнений, що "об'єктивний огляд" покаже, що він вів свої справи "законно і належним чином".

Команда обраного глави Білого дому повідомила, що Байден "дуже пишається своїм сином". У заяві говориться, що Хантер "подолав важкі випробування, включаючи жорстокі особисті напади останніх місяців, тільки щоб стати сильнішим".

Нагадаємо, що раніше адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані звинуватив Хантера Байдена в сексуальних домаганнях до неповнолітньої дівчинки.

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