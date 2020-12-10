У США син Байдена потрапив під слідство через податкові злочини

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
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У США син Байдена потрапив під слідство через податкові злочини

Син обраного президента США Джо Байдена Хантер сказав, що проти нього ведеться слідство через податкові злочини.

Як повідомляє ВВС, слідство ведеться федеральною прокуратурою штату Делавер. Байден-молодший зазначив, що дізнався про розслідування тільки 8 грудня.

За його словами, він сприйняв цю справу "дуже серйозно", але впевнений, що "об'єктивний огляд" покаже, що він вів свої справи "законно і належним чином".

Команда обраного глави Білого дому повідомила, що Байден "дуже пишається своїм сином". У заяві говориться, що Хантер "подолав важкі випробування, включаючи жорстокі особисті напади останніх місяців, тільки щоб стати сильнішим".

Нагадаємо, що раніше адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані звинуватив Хантера Байдена в сексуальних домаганнях до неповнолітньої дівчинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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