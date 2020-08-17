У США схвалили новий тест на COVID-19: потрібна тільки слина

Американська влада схвалили застосування нового тесту, здатного визначити зараження коронавірусом за зразком слини.

Про це йдеться в документі, розміщеному на сайті Управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США. Тест був розроблений в Єльському університеті і отримав назву SalivaDirect.

За словами помічника міністра охорони здоров'я і соціальних служб Бретта Джіруара, це ще одне "новаторське рішення", здатне зменшити потребу США в обмежених ресурсах для проведення подібних тестів.

Щоб застосувати SalivaDirect, не потрібно брати мазок з носоглотки, а зразок слини досить помістити в будь-яку стерильну ємність. Дізнатися результат можна буде в багатьох лабораторіях, розташованих на території Штатів. До того ж при такому способі тестування "потенційно знижується ризик" зараження коронавірусом фахівців, впевнені у відомстві.

За словами вчених, які створили SalivaDirect, вартість його застосування в США складе не більше 10 доларів, а це дешевше багатьох аналогів, які зараз є в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що до 20-25% результатів ПЛР-досліджень на наявність коронавірусної інфекції можуть бути помилково негативними.