У США схвалили експериментальний препарат від COVID-19, яким лікували Трампа

У США схвалили використання препарату із суміші антитіл до коронавірусу (COVID-19), розробленого компанією Regeneron. Його використовували для лікування президента Дональда Трампа.

Про це повідомили на сайті Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Зазначається, що використовувати REGN-COV2 дозволено дорослим і дітям, які старші за 12 років і в яких захворювання протікає в легкій або середньотяжкій формах і є ризик погіршення стану до важкого.

Використання препарату заборонено для госпіталізованих пацієнтів і тих, хто потребує кисневої підтримки.

Препарат містить два види моноклональних антитіл до коронавірусу (створених у лабораторії білків, які імітують здатність імунної системи боротися з патогенами, зокрема з вірусами).

Раніше "коктейль антитіл" від Regeneron отримував президент США Дональд Трамп, коли хворів на коронавірусну інфекцію. За його словами, препарат виявився настільки ефективним, що він відчув поліпшення відразу після введення ін'єкції. Після цього Трамп пообіцяв зробити доступним усім американцям "лікування, як у президента".

Зазначимо, що в США виявлено вже понад 12 мільйонів випадків зараження коронавірусом, понад 255 тисяч хворих COVID-19 померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США дозволили застосовувати антивірусний препарат "Ремдесивір" (торгова назва Veklury) для лікування хворих із коронавірусною інфекцією (COVID-19).