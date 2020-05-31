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31 травня • оновлено в 23:59
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У США шериф перейшов на бік протестувальників і став героєм. Відео

4.8т
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У місті Флінт (штат Мічиган, США), де тривають масові протести через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, шериф округу Дженесі Кріс Суонсон в знак миру приєднався до маршу протесту.

Як повідомляє місцеве видання Mlive, 31 травня на вулиці вийшли кілька сотень людей, які попрямували до департаменту поліції. Там демонстранти зустрілися з правоохоронцями у захисному спорядженні, готовими до заворушень.

Потім до жителів вийшов Суонсон, щоб поспілкуватися. На знак миру він зняв спорядження і поклав на землю палицю, а потім запитав, що він може зробити для протестувальників. Ті відповіли: "Пройдися з нами". Суонсон погодився і приєднався до маршу. У результаті протест закінчився мирно.

У США шериф перейшов на бік протестувальників і став героєм. Відео

MLive.com

"Коли ми бачимо несправедливість, то протиставляємо поліцію і народ. Але все, що нам потрібно зробити – поговорити з ними, а тепер ми йдемо разом з ними. Як поліцейські і частина спільноти, ми засуджуємо те, що трапилося. Той хлопець (офіцер Дерек Шовен, підозрюваний у вбивстві Флойда – Ред.) – не один з нас", – сказав Суонсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загибель 46-річного Джорджа Флойда в Міннеаполісі викликала масові заворушення після появи відео його затримання. На записі видно, як поліцейські повалили Флойда і наділи на нього наручники, причому один з офіцерів притиснув коліном йому шию. Затриманий говорив, що не може дихати, однак це не зупинило поліцейського. Флойд помер в лікарні 25 травня.

У деяких штатах довелося вводити спеціальне положення через зіткнення протестуючих з поліцією.

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Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Місце
США
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