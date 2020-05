У США шериф перейшов на бік протестувальників і став героєм. Відео

У місті Флінт (штат Мічиган, США), де тривають масові протести через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, шериф округу Дженесі Кріс Суонсон в знак миру приєднався до маршу протесту.

Як повідомляє місцеве видання Mlive, 31 травня на вулиці вийшли кілька сотень людей, які попрямували до департаменту поліції. Там демонстранти зустрілися з правоохоронцями у захисному спорядженні, готовими до заворушень.

Потім до жителів вийшов Суонсон, щоб поспілкуватися. На знак миру він зняв спорядження і поклав на землю палицю, а потім запитав, що він може зробити для протестувальників. Ті відповіли: "Пройдися з нами". Суонсон погодився і приєднався до маршу. У результаті протест закінчився мирно.

"Коли ми бачимо несправедливість, то протиставляємо поліцію і народ. Але все, що нам потрібно зробити – поговорити з ними, а тепер ми йдемо разом з ними. Як поліцейські і частина спільноти, ми засуджуємо те, що трапилося. Той хлопець (офіцер Дерек Шовен, підозрюваний у вбивстві Флойда – Ред.) – не один з нас", – сказав Суонсон.

Genesee County Sheriff (Flint, Michigan) Chris Swanson put down his helmet and baton and asked protesters how he could help.



The protesters chanted "walk with us" so the Sheriff joined - and walked alongside the protesters in solidarity.



Leadership.🌎❤️ pic.twitter.com/Vs3941C2o8