У США шериф перейшов на бік протестувальників і став героєм. Відео

У місті Флінт (штат Мічиган, США), де тривають масові протести через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, шериф округу Дженесі Кріс Суонсон в знак миру приєднався до маршу протесту.
Як повідомляє місцеве видання Mlive, 31 травня на вулиці вийшли кілька сотень людей, які попрямували до департаменту поліції. Там демонстранти зустрілися з правоохоронцями у захисному спорядженні, готовими до заворушень.
Потім до жителів вийшов Суонсон, щоб поспілкуватися. На знак миру він зняв спорядження і поклав на землю палицю, а потім запитав, що він може зробити для протестувальників. Ті відповіли: "Пройдися з нами". Суонсон погодився і приєднався до маршу. У результаті протест закінчився мирно.
MLive.com
"Коли ми бачимо несправедливість, то протиставляємо поліцію і народ. Але все, що нам потрібно зробити – поговорити з ними, а тепер ми йдемо разом з ними. Як поліцейські і частина спільноти, ми засуджуємо те, що трапилося. Той хлопець (офіцер Дерек Шовен, підозрюваний у вбивстві Флойда – Ред.) – не один з нас", – сказав Суонсон.
Genesee County Sheriff (Flint, Michigan) Chris Swanson put down his helmet and baton and asked protesters how he could help.- Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 31, 2020
The protesters chanted "walk with us" so the Sheriff joined - and walked alongside the protesters in solidarity.
Leadership.🌎❤️ pic.twitter.com/Vs3941C2o8
Amazing scene unfolding in Flint, Twp, Michigan. Genesee County Sheriff Chris Swanson has joined protesters in a peaceful march. Read More: https://t.co/4ioyUnymNv @MichStatePolice @GovWhitmer pic.twitter.com/nMCVuXQ0TZ- Mid-Michigan NOW (@midmichigannow) May 31, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, загибель 46-річного Джорджа Флойда в Міннеаполісі викликала масові заворушення після появи відео його затримання. На записі видно, як поліцейські повалили Флойда і наділи на нього наручники, причому один з офіцерів притиснув коліном йому шию. Затриманий говорив, що не може дихати, однак це не зупинило поліцейського. Флойд помер в лікарні 25 травня.
У деяких штатах довелося вводити спеціальне положення через зіткнення протестуючих з поліцією.
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