У США ще 17 штатів зажадали скасувати результати виборів

Генеральні прокурори 17 американських штатів підключилися до позову Техасу до Верховного суду, який вимагає анулювати результати виборів президента в чотирьох штатах. Перемога в них допомогла демократу Джо Байдену обійти республіканця і чинного главу держави Дональда Трампа.

Як повідомив у себе в Twitter президент США, йдеться про "найбільше шахрайство в історії".

"Щонайменше 17 штатів приєдналися до Техасу в екстраординарній справі про найбільше шахрайство на виборах в історії США. Дякую!" – написав Трамп.

Анулювання результатів виборів вимагають в Пенсільванії, Джорджії, Мічигані і Вісконсині. Позов спочатку подав генпрокурор Техасу Кен Пекстон.

На його думку, влада вказаних штатів використовувала пандемію коронавірусу, щоб "незаконно змінити електоральні правила шляхом вказівок згори або дружніх позовів".

Як зазначає DW, експерти вважають, що позов Пекстона не приймуть до розгляду, тому що жоден штат не має права втручатися у виборчий процес іншого штату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада відбулися вибори президента США. Підрахунок голосів у всіх штатах було завершено 13 листопада.

Переможцем визнали представника Демократичної партії Джо Байдена, який отримав 306 голосів вибірників при 270 необхідних. У Трампа нарахували 232 голосів.