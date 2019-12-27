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27 грудня • оновлено в 20:26
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У США рвонув авіаконцерн: 14 постраждалих. Фото і відео

1.4т
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У п'ятницю, 27 грудня, на авіабудівному заводі Beechcraft у місті Вічіта в штаті Канзас (США) трапився масштабний вибух, у результаті чого постраждали 14 осіб.

Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє телекомпанія CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився на заводі №3 авіаконцерну, що займається створенням як цивільних, так і військових одно– і двомоторних літаків. При цьому роботи на ньому були припинені на час свят.

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У США рвонув авіаконцерн: 14 постраждалих

У США рвонув авіаконцерн: 14 постраждалих

Twitter Carly Willis

На місце інциденту прибули рятувальники і співробітники поліції. Про стан постраждалих інформації немає.

У США вибухнув авіаконцерн

У США вибухнув авіаконцерн

Twitter Carly Willis

У США вибухнув авіаконцерн

У США вибухнув авіаконцерн

Twitter Carly Willis

У США вибухнув авіаконцерн

У США вибухнув авіаконцерн

Twitter Carly Willis

У США вибухнув авіаконцерн

У США вибухнув авіаконцерн

Twitter Carly Willis

У США вибухнув авіаконцерн

У США вибухнув авіаконцерн

Twitter Carly Willis

У США вибухнув авіаконцерн

У США вибухнув авіаконцерн

Twitter Carly Willis

У США вибухнув авіаконцерн

У США вибухнув авіаконцерн

Twitter Carly Willis

У США вибухнув авіаконцерн

У США вибухнув авіаконцерн

Twitter Carly Willis

У США вибухнув авіаконцерн

У США вибухнув авіаконцерн

Twitter Carly Willis

У США вибухнув авіаконцерн

У США вибухнув авіаконцерн

Twitter Carly Willis

Як повідомляв OBOZREVATEL, на хімічному заводі в штате Техас, США 28 листопада прогримів потужний вибух. Постраждали 2 особи.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
США
Тег
вибух
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