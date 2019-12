У США рвонув авіаконцерн: 14 постраждалих. Фото і відео

У п'ятницю, 27 грудня, на авіабудівному заводі Beechcraft у місті Вічіта в штаті Канзас (США) трапився масштабний вибух, у результаті чого постраждали 14 осіб.

Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє телекомпанія CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився на заводі №3 авіаконцерну, що займається створенням як цивільних, так і військових одно– і двомоторних літаків. При цьому роботи на ньому були припинені на час свят.

На місце інциденту прибули рятувальники і співробітники поліції. Про стан постраждалих інформації немає.

Orr Nissan of Wichita captured this video from their cameras of the #Beechcraft explosion pic.twitter.com/N2GBN6TARi

Explosion at Textron (Beechcraft) #WICHITA #Kansas #USA...

Webb is blocked southbound at Central ...

A spokesperson for Wesley Medical Center says the hospital is on Mass Casualty Status ... pic.twitter.com/6WhsvJGJpr