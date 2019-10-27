У США розстріляли зустріч випускників: двоє загиблих, 14 поранених

У США сталася стрілянина на зустрічі випускників філії Техаського університету, в результаті якої загинули як мінімум дві людини, більше 14 отримали поранення.

Про це повідомляє The Washington Times. Інцидент стався в нічному клубі міста Гринвиль, де в момент стрілянини було кілька сотень людей (для того, щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Фото очевидця подій twitter.com

За словами шерифа Ренді Мікса з округу Хант, двоє людей загинули і щонайменше 14 отримали поранення в результаті стрілянини. В даний час влада шукає стрілка, заявили в поліції.

Scene pics from mass shooting outside Greenville, Texas. Ten people shot around midnight. Two dead. A half dozen Hunt County Sheriff's deputies vehicles on scene. Suspect remains at large. pic.twitter.com/rWbDyo3BIv - Jason Whitely (@JasonWhitely) October 27, 2019

Згодом в Twitter з'явилася інформація про можливу особистость стрілка. Повідомляється, що ним виявився Сем Хайденштейн, випускник університету 2017 року. Хайденштейн нібито "сповідував свою любов до Гітлера і презирство до чорношкірих та жінок в маніфесті на 13 сторінок".

BREAKING Texas A&M shooter has been official named as Sam Hydenstein. Hydenstein was a ‘17 alum who professed his love for hitler and disdain for black people and women in a 13 page manifesto, stay tuned for updates. #Texas #Shooting #Prayforcommerce #Homecoming2019 pic.twitter.com/sS5cLBp0Oo — Felix Blain 🇬🇲 (@Teamtroad) October 27, 2019

"Ми думаємо і молимося про тих, кто загинув чи постраждав від ранкової стрільби в Грінвіллі, штат Техас", – йдеться в повідомленні університету, наданому офіційним представником Майклом Джонсоном. У заяві йдеться, що університет і поліцейське управління університету працюють з офісом шерифа, щоб визначити, чи є хтось із людей, застрелених або поранених, студентами.

Фото с места событий

Фото с места событий twitter.com

Фото с места событий twitter.com

Фото с места событий twitter.com

Фото с места событий twitter.com

Регіональний медичний центр Ханта сказав CNN, що вони брали пацієнтів, але не міг надати подробиці про кількість або характер їх травм. На даний момент офіційні відомства не надали додаткової інформації.

davidvideosify: Mass shooting in Greenville, Texas CNN CNN Newsroom Live https://t.co/tIPAaGzzer pic.twitter.com/leFIQGIEDb - FanNewsClips (@FanNewsClips) October 27, 2019

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в результаті стрілянини, яка сталася в барі американського штату Канзас в місті Канзас-Сіті, 9 осіб були поранені, з них четверо загинули на місці.

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