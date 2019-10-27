Головна Новини
27 жовтня • оновлено в 13:30
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У США розстріляли зустріч випускників: двоє загиблих, 14 поранених

2.4т Читати матеріал російською

У США сталася стрілянина на зустрічі випускників філії Техаського університету, в результаті якої загинули як мінімум дві людини, більше 14 отримали поранення.

Про це повідомляє The Washington Times. Інцидент стався в нічному клубі міста Гринвиль, де в момент стрілянини було кілька сотень людей (для того, щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Фото очевидця подій

Фото очевидця подій

twitter.com

Новини
У США біля "Колумбайну" влаштували криваву стрілянину у школі: є жертва і постраждалі

За словами шерифа Ренді Мікса з округу Хант, двоє людей загинули і щонайменше 14 отримали поранення в результаті стрілянини. В даний час влада шукає стрілка, заявили в поліції.

Згодом в Twitter з'явилася інформація про можливу особистость стрілка. Повідомляється, що ним виявився Сем Хайденштейн, випускник університету 2017 року. Хайденштейн нібито "сповідував свою любов до Гітлера і презирство до чорношкірих та жінок в маніфесті на 13 сторінок".

"Ми думаємо і молимося про тих, кто загинув чи постраждав від ранкової стрільби в Грінвіллі, штат Техас", – йдеться в повідомленні університету, наданому офіційним представником Майклом Джонсоном. У заяві йдеться, що університет і поліцейське управління університету працюють з офісом шерифа, щоб визначити, чи є хтось із людей, застрелених або поранених, студентами.

Фото с места событий

Фото с места событий

Фото с места событий

Фото с места событий

twitter.com

Фото с места событий

Фото с места событий

twitter.com

Фото с места событий

Фото с места событий

twitter.com

Фото с места событий

Фото с места событий

twitter.com

Регіональний медичний центр Ханта сказав CNN, що вони брали пацієнтів, але не міг надати подробиці про кількість або характер їх травм. На даний момент офіційні відомства не надали додаткової інформації.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в результаті стрілянини, яка сталася в барі американського штату Канзас в місті Канзас-Сіті, 9 осіб були поранені, з них четверо загинули на місці.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
США
Тег
стрілянина
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
1
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Ещё один выпускник "Азовца"...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Встретились, поговорили, постреляли. Жаль, что без гранат обошлось.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel