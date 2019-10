У США розстріляли зустріч випускників: двоє загиблих, 14 поранених

У США сталася стрілянина на зустрічі випускників філії Техаського університету, в результаті якої загинули як мінімум дві людини, більше 14 отримали поранення.

Про це повідомляє The Washington Times. Інцидент стався в нічному клубі міста Гринвиль, де в момент стрілянини було кілька сотень людей (для того, щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами шерифа Ренді Мікса з округу Хант, двоє людей загинули і щонайменше 14 отримали поранення в результаті стрілянини. В даний час влада шукає стрілка, заявили в поліції.

Scene pics from mass shooting outside Greenville, Texas. Ten people shot around midnight. Two dead. A half dozen Hunt County Sheriff's deputies vehicles on scene. Suspect remains at large. pic.twitter.com/rWbDyo3BIv

Згодом в Twitter з'явилася інформація про можливу особистость стрілка. Повідомляється, що ним виявився Сем Хайденштейн, випускник університету 2017 року. Хайденштейн нібито "сповідував свою любов до Гітлера і презирство до чорношкірих та жінок в маніфесті на 13 сторінок".

BREAKING Texas A&M shooter has been official named as Sam Hydenstein. Hydenstein was a ‘17 alum who professed his love for hitler and disdain for black people and women in a 13 page manifesto, stay tuned for updates. #Texas #Shooting #Prayforcommerce #Homecoming2019 pic.twitter.com/sS5cLBp0Oo