У США розстріляли людей в клубі: багато жертв

У Каліфорнії (США) в боулінг-клубі 5 січня зчинилася стрілянина, в ході якої загинуло багато осіб.

Надзвичайна подія трапилася в місті Торранс, округ Лос-Анджелес, повідомили в Twitter міської поліції (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+)

"Надійшло повідомлення про постріли з декількома жертвами. Поліція на місці. Розслідування триває. Будь ласка, тримайтеся подалі від цього району", – звернулися правоохоронці.

За попередніми даними, особа, що відкрила вогонь, все ще на волі. Точна кількість загиблих встановлюється.

Причиною конфлікту стала розбіжність між двома відвідувачами боулінгу.

