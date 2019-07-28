У США розстріляли людей на дитячому майданчику: 11 поранених, є загиблий

У США на дитячому майданчику в Брукліні сталася стрілянина, в результаті якої загинула одна людина, ще 11 постраждали.

За даними CBC New York, це сталося близько 22:30 за місцевим часом, після чого постраждалих доставили в лікарню у важкому стані.

Згідно з даними очевидців, серед поранених виявилася як мінімум одна дитина. За попередньою інформацією, стрілянину влаштував чоловік на вуличній вечірці у "день старожилів".

Стрілянина в Брукліні 360

Новини Під Києвом поліція зі стріляниною затримала нахабних грабіжників

Це сталося в районі Браунсвілльской ігрового майданчика, на перетині проспектів Крістофера і Хегеман.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо відреагував на подію. "Наші серця звернені до жертв. Ми зробимо все від нас залежне, щоб забезпечити безпеку і прибрати зброю з наших вулиць", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в американському штаті Колорадо в STEM School Highlands Ranch двоє учнів влаштували стрілянину. В результаті один школяр загинув, ще вісім – отримали поранення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram