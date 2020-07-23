Державний департамент США запропонував один мільйон доларів винагороди за інформацію, яка допоможе заарештувати двох громадян України, яких розшукують за кіберзлочинність.

Про це йдеться в заяві для преси держсекретаря США Майка Помпео, оприлюдненій у середу, 22 липня, на сторінці посольства США в Україні в соцмережі Facebook.

"Сьогодні Державний департамент США оголошує винагороду в розмірі до одного мільйона доларів (за кожного розшукуваного) за інформацію, що допоможе заарештувати та/або засудити громадян України Артема В'ячеславовича Радченка та Олександра Віталійовича Єременка за їхню участь у транснаціональній організованій злочинності, зокрема у кіберзлочинах", – сказано у заяві.

Згідно з розслідуванням Секретної служби США, Радченка та Єременка звинувачуються по 16 пунктах, пов'язаних з шахрайством. В обвинувальному висновку стверджується, що вони зламали систему електронного збору, аналізу і пошуку даних (EDGAR) Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) і вкрали тисячі конфіденційних файлів, які потім були незаконно продані.

У США розшукують двох українських хакерів: обіцяють нагороду в $1 млн Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

У США розшукують двох українських хакерів: обіцяють нагороду в $1 млн Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, український хакер із Житомира Максим Попов, якого посадили в американську в'язницю через вимагання в мережі, потрапив у ФБР, працюючи агентом під прикриттям, і зламав саму базу бюро, про що там навіть не дізналися.