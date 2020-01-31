У США розсекретили "українську схему" Трампа: як Зеленського втягнули в скандал

Авторитетне видання The New York Times дізналося, що в книзі колишнього радника президента США Дональда Трампа Джона Болтона йдеться про зустріч в Овальному кабінеті, на якій глава держави роздавав вказівки щодо "української схеми".

Відповідний матеріал за ще не виданими мемуарами Болтона вийшов у п'ятницю, 31 січня.

Відзначається, що зазначена зустріч пройшла в травні 2019 року. Трамп нібито попросив Болтона допомогти з реалізацією його планів щодо України. Тоді вперше прозвучало ім'я нового президента України Володимира Зеленського.

Болтон розсекретив схему Трампа щодо України

У Білому Домі також були присутні виконувач обов'язків глави апарату Білого дому Мік Малвейні, особистий адвокат Трампа Руді Джуліані і юрист Пет Чіполлоне, який очолює захист Трампа на судовому процесі в Сенаті.

За словами Болтона, Трамп сказав йому зателефонувати Зеленському, який на той момент нещодавно виграв президентські вибори, щоб переконатися, що український лідер погодиться зустрітися з Джуліані. Болтон запевнив, що ніколи не дзвонив президенту України з цього приводу.

Американський ЗМІ наголошує: якщо твердження Болтона правдиве, то воно вносить серйозні корективи в український план Трампа. Це може означати, що Зеленського втягнули в скандал набагато раніше, ніж усі думали.

Трамп у свою чергу вже спростував правдивість нової публікації The New York Times. Він запевнив, що не доручав Болтону організувати зустріч для Джуліані, а описаної наради і взагалі ніколи не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокати Трампа зіткнулися з новою проблемою: його колишній радник із нацбезпеки Джон Болтон зізнався, що знав про бажання Трампа заморозити допомогу Україні.

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