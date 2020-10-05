У США розсекретили переговори Путіна і Клінтона після загибелі підводного човна "Курськ"

У США зняли гриф "секретно" зі стенограм переговорів президента США Білла Клінтона і виконувача обов'язки президента РФ Володимира Путіна, зокрема після загибелі підводного човна "Курськ".

Журналісти російського видання "Медуза" оприлюднили і перевели стенограму бесіди Путіна і Клінтона незабаром після загибелі підводного човна "Курськ". Глави держав зустрілися 6 вересня 2000 року в Нью-Йорку в президентському номері готелю Waldorf Astoria.

На зустрічі також були присутні заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Приходько і заступник держсекретаря США Строуб Телботт, який вільно володіє російською мовою.

Клінтон виступив із заявою про національну систему протиракетної оборони під час протокольної зйомки. Після цього журналісти з камерами покинули приміщення.

В особистій бесіді з Путіним Клінтон висловив жаль з приводу катастрофи "Курська".

"Вам, напевно, довелося зіткнутися з безліччю критики. Це завжди трапляється. Після Оклахома-Сіті багато хто запитував, чи добре будівлю було захищено і чи не пустили ми терористів до країни. Так що серцем я був і з людьми на дні моря, і зі усіма іншими теж", – сказав Клінтон.

Путін заявив, що вибору у нього не було.

"Я опинився в пастці між поганими і гіршими варіантами. Мені говорили, що якби я відразу спустив туди маленький підводний човен і хоча б спробував врятувати хлопців, мої рейтинги зросли б. Не можна дозволяти робити щось подібне заради піару. Потрібно віддавати пріоритет реальному порятунку людей", – заявив Путін.

За його словами, наступні опитування показали, що цей інцидент не вплинув на його рейтинги і висловив припущення, що подібне може повторитися.

"Зараз все виглядає так, що весь екіпаж загинув протягом 60 або 90 секунд. Ми не могли розповісти родичам, але в корпусі була діра розміром близько двох метрів, через яку затопило перші три відсіки підводного човна. Я навіть не знаю, як ми можемо витягти тіла. У цих водах багато тріски – плоті на кістках може не залишитися. Ми намагалися спустити на гальмах весь цей галас, але деякі люди дивні, і вони просто продовжували його підживлювати. Це просто факт життя", – сказав Путін.

Стенограма розмови Путіна і Клінтона. clinton.presidentiallibraries.us

Розмова відбувся 6 вересня 2000 року. clinton.presidentiallibraries.us

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