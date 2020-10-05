У США розсекретили переговори Путіна і Клінтона після загибелі підводного човна "Курськ"
У США зняли гриф "секретно" зі стенограм переговорів президента США Білла Клінтона і виконувача обов'язки президента РФ Володимира Путіна, зокрема після загибелі підводного човна "Курськ".
Журналісти російського видання "Медуза" оприлюднили і перевели стенограму бесіди Путіна і Клінтона незабаром після загибелі підводного човна "Курськ". Глави держав зустрілися 6 вересня 2000 року в Нью-Йорку в президентському номері готелю Waldorf Astoria.
На зустрічі також були присутні заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Приходько і заступник держсекретаря США Строуб Телботт, який вільно володіє російською мовою.
Клінтон виступив із заявою про національну систему протиракетної оборони під час протокольної зйомки. Після цього журналісти з камерами покинули приміщення.
В особистій бесіді з Путіним Клінтон висловив жаль з приводу катастрофи "Курська".
"Вам, напевно, довелося зіткнутися з безліччю критики. Це завжди трапляється. Після Оклахома-Сіті багато хто запитував, чи добре будівлю було захищено і чи не пустили ми терористів до країни. Так що серцем я був і з людьми на дні моря, і зі усіма іншими теж", – сказав Клінтон.
Путін заявив, що вибору у нього не було.
"Я опинився в пастці між поганими і гіршими варіантами. Мені говорили, що якби я відразу спустив туди маленький підводний човен і хоча б спробував врятувати хлопців, мої рейтинги зросли б. Не можна дозволяти робити щось подібне заради піару. Потрібно віддавати пріоритет реальному порятунку людей", – заявив Путін.
За його словами, наступні опитування показали, що цей інцидент не вплинув на його рейтинги і висловив припущення, що подібне може повторитися.
"Зараз все виглядає так, що весь екіпаж загинув протягом 60 або 90 секунд. Ми не могли розповісти родичам, але в корпусі була діра розміром близько двох метрів, через яку затопило перші три відсіки підводного човна. Я навіть не знаю, як ми можемо витягти тіла. У цих водах багато тріски – плоті на кістках може не залишитися. Ми намагалися спустити на гальмах весь цей галас, але деякі люди дивні, і вони просто продовжували його підживлювати. Це просто факт життя", – сказав Путін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 серпня 2000 року в Баренцевому морі затонув російський атомний підводний човен "Курськ", всі 118 членів екіпажу загинули.
Більшість із членів екіпажу загинули майже одразу, але деякі моряки вмирали кілька діб, марно чекаючи порятунку. Про трагедію досі точаться суперечки, вона буквально оповита таємницями. Російська влада майже 20 років по тому так і не розсекретила дані про катастрофу субмарини.
Президент Росії Володимир Путін під час трагедії "прославився" знущальною реплікою про підводний човен "Курськ": "Він потонув".
У жовтні 2019 року в Санкт-Петербурзі після тривалої хвороби помер віцеадмірал Михайло Моцак, який керував рятувальними роботами під час катастрофи підводного човна "Курськ".