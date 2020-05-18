У США розсекретили нові відео зустрічей з НЛО: пілоти описали транспорт "прибульців"

У Пентагоні оприлюднили ще вісім згадок про зустріч пілотів з НЛО в період із 27 червня 2013 року по 13 лютого 2019 року. Пілоти навіть описали як виглядали об'єкти, які вони зустріли.

Як повідомляє The New York Times, ці матеріали містилися у звітах про небезпечні ситуації ВМС, які надали пресі у відповідь на запити. Відзначається, що інциденти були розслідувані в рамках програми просунутої ідентифікації загроз космічного простору.

Зі свого боку, звіти ВМС мають і візуальний опис побаченого. Наприклад, 26 березня 2014 року пілот, пролітаючи над Атлантичним океаном у районі Вірджинія-Біч, побачив срібний предмет "розміром із валізу".

А 23 квітня 2014 року теж недалеко від Вірджинії були помічені два невеликі об'єкти, які летіли на високій швидкості окремо один від одного. За словами експертів ВМС, ці об'єкти несуть "серйозну загрозу" для морської авіації, оскільки можуть зіткнутися з літаками.

27 червня 2013 року пілоти бачили, як праворуч від них пролетіло щось схоже на білий безпілотник, який залишає за собою димовий слід. Відзначається, що в усіх зазначених випадках були відсутні дані про запуск безпілотних літальних засобів у цих регіонах.

13 лютого 2019 пілот F/A-18 Super Hornet Райан Грейвс побачив у небі щось, що за формою нагадує сферу. У звіті припускають, що це був метеозонд, випущений без узгодження з відповідними органами.

У Міноборони США відзначили, що це навряд чи були інопланетні об'єкти і наголосили, що навіть відсутність правдоподібного пояснення не дає приводу думати, що це було щось неземне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пентагон оприлюднив ролики з непізнаними літаючими об'єктами, які були зняті з бортів літаків ВМС США у 2004 і 2015 роках.