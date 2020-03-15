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15 березня • оновлено в 22:04
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У США розробили тест на коронавірус, який працює в 10 разів швидше

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Новий тест на коронавірус COVID-19, розроблений у США, працює в 10 разів швидше наявних.

Нова система вже була схвалена Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), передає Bloomberg.

"Ми безумовно збільшуємо швидкість у 10 разів", – сказав в інтерв'ю Томас Шінекер, глава діагностичного підрозділу Roche Holding AG, де був створений тест.

Очікується, що прискорене виявлення інфікованих допоможе зменшити поширення COVID-19.

Як наголошується, система 8800 здатна протестувати до 4128 пацієнтів за день, а версія 6800 – до 1440 пацієнтів.

Тест наразі доступний не тільки в США, але і в Європі та країнах, що приймають маркування СЕ для медичних пристроїв.

COVID-19: в США розробили новий тест

COVID-19: в США розробили новий тест

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Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Києві приватна клініка Eurolab заявила, що має в наявності експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-19. Вони виявилися дуже дорогими – по 16 тисяч гривень, – що вкрай обурило українців.

Про те, які з тестів є в наявності в нашій країні і як вони працюють, раніше розповів виконувач обов'язків голови Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Ігор Кузин.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
здоров'я Коронавірус
Місце
США
Теги
інфекція хвороба
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так этот штатовский тест определяет антитела или именно вирусы? Без этого ответа текст выглядит как обычная реклама.
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