ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ПолітикаЕкономіка

/Світ

У США розповіли, як Зеленський може закінчити війну на Донбасі

58.4тЧитати матеріал російською

Обрання президентом України Володимира Зеленського створить нові можливості для досягнення миру на Донбасі.

Про це в Twitter після зустрічі з представником США з питань України Куртом Волкером написав помічник американського президента з національної безпеки Джон Болтон.

Помічник Дональда Трампа підкреслив, що мир на сході нашої країни стане важливим кроком у налагодженні відносин Вашингтона з Москвою.

Новини
Волкер висловився про поради Зеленському: в чому справа

"Представник Волкер і я зустрілися сьогодні (13 червня), щоб обговорити переговори щодо України, і погодилися, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі – ключового кроку для налагодження відносин США і Росії", – зазначив Болтон.

Водночас він додав, що важливо, аби Росія внесла свій вклад у вирішення ситуації на Донбасі та взяла серйозну участь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США готові дати Україні летальну зброю для самозахисту як в межах передбаченого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель самої України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийКурт Волкер
Місце
США
Теги
РосіяДонбас
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
45
36
Смішно
9
Цікаво
6
Сумно
13
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Slava Slava
Slava Slava
Когда уже путин угомонится? Уже и президент у нас законный, а его все черти душат
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Це зрада,чи пэремога?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Голованов Сергей
Голованов Сергей
Бабаев Бабай, це ПОХ*Й!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
CARGO 100
CARGO 100
"В США рассказали, как ..." Ну и как, ёпт-ть? Учат уже шестой год ...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel