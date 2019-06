У США розповіли, як Зеленський може закінчити війну на Донбасі

Обрання президентом України Володимира Зеленського створить нові можливості для досягнення миру на Донбасі.

Про це в Twitter після зустрічі з представником США з питань України Куртом Волкером написав помічник американського президента з національної безпеки Джон Болтон.

Помічник Дональда Трампа підкреслив, що мир на сході нашої країни стане важливим кроком у налагодженні відносин Вашингтона з Москвою.

"Представник Волкер і я зустрілися сьогодні (13 червня), щоб обговорити переговори щодо України, і погодилися, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі – ключового кроку для налагодження відносин США і Росії", – зазначив Болтон.

Водночас він додав, що важливо, аби Росія внесла свій вклад у вирішення ситуації на Донбасі та взяла серйозну участь.

Amb Volker and I met today to discuss Ukraine negotiations and agreed that President Zelenskyy 's election creates new opportunity to push for peace in Donbas – a key step to improving US-Russia relations – but it' s critical that Russia do its part and engage seriously. pic.twitter.com/oGXIFcotOM