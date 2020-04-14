У США розкрили брехню Росії про пандемію COVID-19

Тимур Григоренко Світ 20:58, 14.04.2020 Оновлено: 20:59, 14.04.2020

Росія використовувала пандемію коронавірусу COVID-19, щоб поширювати пропаганду та дезінформацію на Заході.

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Також розповсюджували фейки Китай та Іран, повідомила заступнцяк помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лаура Купер, передає пресслужба Пентагону.

Купер зазначила, що в березні російські телеканали Russia Today і "Супутник" повідомляли, що миття рук неефективно проти вірусу. Також повідомлялося, що пандемії немає, а причина смертей в Італії – звичайний грип.

COVID-19 в США

Також в січні російські ЗМІ писали, що від хвороби знайдено ліки, що було брехнею. Купер зазначила, що в Росії звинувачували американські фармацевтичні компанії в поширенні чуток про COVID-19 для розвитку бізнесу.

У Китаї повідомляли, що нібито вірус в їх країну завіз військовослужбовець армії США. Також Іран звинувачував Штати в поширенні вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії розгорівся скандал через те, нібито людям пропонували за 200 євро подякувати президента РФ Володимира Путіна за допомогу країні.

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