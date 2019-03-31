У США розбився вертоліт із морськими піхотинцями

У США розбився військовий вертоліт AH-1Z Viper, у результаті чого два пілоти з корпусу американської морської піхоти загинули.

Аварія сталася 30 березня ввечері, проте прес-служба корпусу розповсюдила інформацію про те, що трапилося, тільки в неділю, 1 квітня, пише ТАСС.

"Два пілоти Корпусу морської піхоти загинули в результаті аварії вертольота AH-1Z Viper в околицях міста Юма, штат Арізона", — йдеться в заяві.

Уточнюється, що військовослужбовці проводили штатний політ під час навчальної місії в рамках курсу інструкторів зі зброї і тактики.

Причина катастрофи наразі розслідується. Імена пілотів поки не називаються.

Ілюстрація. AH-1Z Viper Вікіпедія

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