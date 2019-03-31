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У США розбився вертоліт із морськими піхотинцями

1.3тЧитати матеріал російською

У США розбився військовий вертоліт AH-1Z Viper, у результаті чого два пілоти з корпусу американської морської піхоти загинули.

Аварія сталася 30 березня ввечері, проте прес-служба корпусу розповсюдила інформацію про те, що трапилося, тільки в неділю, 1 квітня, пише ТАСС.

"Два пілоти Корпусу морської піхоти загинули в результаті аварії вертольота AH-1Z Viper в околицях міста Юма, штат Арізона", — йдеться в заяві.

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Уточнюється, що військовослужбовці проводили штатний політ під час навчальної місії в рамках курсу інструкторів зі зброї і тактики.

Причина катастрофи наразі розслідується. Імена пілотів поки не називаються.

Ілюстрація. AH-1Z Viper

Ілюстрація. AH-1Z Viper

Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
США
Тег
загинули військові
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