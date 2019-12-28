У США розбився пасажирський літак: фото і відео смертельної катастрофи

У місті Лафаєт, штат Луїзіана (США) в суботу, 28 грудня, зазнав аварії невеликий літак, у результаті чого загинули 5 осіб.

Про це з посиланням на екстрені служби повідомляє CNN (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Начальник пожежної охорони Лафайєта Роберт Бенуа підтвердив, що це був літак, який вміщує до восьми пасажирів. П'ять осіб загинули, одна вижила", – сказано в повідомленні.

Новини У Чилі розбився літак із десятками людей на борту

У США розбився літак NBC News

Крім того, в лікарню були доставлені три особи, що перебували на землі під час авіакатастрофи. НП трапилася о 9:22 за місцевим часом. Повітряне судно впало на авто і загорілося.

За даними Національної служби погоди, погодні умови в регіональному аеропорту Лафайєта були відзначені як туманні протягом суботнього ранку з видимістю 0,75 миль, що могло спричинити катастрофу.

У США розбився літак Twitter Complex

У США розбився літак Twitter Complex

Для з'ясування обставин НП на місце прибули представники Федерального управління цивільної авіації і Національного управління безпеки подорожей.

У США розбився літак CNN

У США розбився літак CNN

У США розбився літак ABC News

У США розбився літак US News

BREAKING: A small plane has crash landed in Lafayette, Louisiana, 2.3 miles from the airport. There are several fatalities. 2 people were transported from the scene with serious burns.

The plane landed in a post office parking lot & skidded into a field, after crashing into a car pic.twitter.com/KoQxc6Dxe4 - David Begnaud (@DavidBegnaud) December 28, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Казахстані рано вранці 27 грудня впав літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого перебували 100 осіб. Із них 15 загинули.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram