У США розбився пасажирський літак: фото і відео смертельної катастрофи

У місті Лафаєт, штат Луїзіана (США) в суботу, 28 грудня, зазнав аварії невеликий літак, у результаті чого загинули 5 осіб.

Про це з посиланням на екстрені служби повідомляє CNN (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Начальник пожежної охорони Лафайєта Роберт Бенуа підтвердив, що це був літак, який вміщує до восьми пасажирів. П'ять осіб загинули, одна вижила", – сказано в повідомленні.

Крім того, в лікарню були доставлені три особи, що перебували на землі під час авіакатастрофи. НП трапилася о 9:22 за місцевим часом. Повітряне судно впало на авто і загорілося.

За даними Національної служби погоди, погодні умови в регіональному аеропорту Лафайєта були відзначені як туманні протягом суботнього ранку з видимістю 0,75 миль, що могло спричинити катастрофу.

Для з'ясування обставин НП на місце прибули представники Федерального управління цивільної авіації і Національного управління безпеки подорожей.

BREAKING: A small plane has crash landed in Lafayette, Louisiana, 2.3 miles from the airport. There are several fatalities. 2 people were transported from the scene with serious burns.

The plane landed in a post office parking lot & skidded into a field, after crashing into a car pic.twitter.com/KoQxc6Dxe4