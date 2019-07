У США розбився літак: усі пасажири загинули

У США, в Далласі у штаті Техас, зазнав аварії невеликий двомоторний літак.

У результаті загинули 10 осіб, повідомляє Associated Press. За його даними, літак Beechcraft BE-350 King Air під час зльоту врізався в ангар на території муніципального аеропорту Еддісон і загорівся. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Для розслідування інциденту вже прибули представники Федерального авіаційного управління (ФАУ) США.

Національна рада з безпеки на транспорті також прийняла рішення направити своїх фахівців для проведення розслідування.

JUST IN | Ten people were killed in a plane crash Sunday near Dallas, Texas. https://t.co/82aMCZ2TlN



Video by: Ian Johnson pic.twitter.com/hlkrqQOaMH