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У США розбився літак: усі пасажири загинули

1.4тЧитати матеріал російською

У США, в Далласі у штаті Техас, зазнав аварії невеликий двомоторний літак.

У результаті загинули 10 осіб, повідомляє Associated Press. За його даними, літак Beechcraft BE-350 King Air під час зльоту врізався в ангар на території муніципального аеропорту Еддісон і загорівся. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Для розслідування інциденту вже прибули представники Федерального авіаційного управління (ФАУ) США.

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У США розбився літак: усі пасажири загинули

Aviaciоnhr Info

У США розбився літак: усі пасажири загинули

Національна рада з безпеки на транспорті також прийняла рішення направити своїх фахівців для проведення розслідування.

У США розбився літак: усі пасажири загинули

Скріншот з відео

У США розбився літак: усі пасажири загинули

AP

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Амбала в Індії сталася надзвичайна подія з птахом, що потрапила в один з двигунів винищувача Jaguar ВВС під час зльоту, у результаті чого він відмовив.

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Місце
США
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