Безробіття зростає, Трамп зупинить карантин: як у США борються з коронавірусом

США стають новим лідером за кількістю заражених коронавірусом. За останню добу Вашингтон побив усі рекорди, і загальна кількість хворих наблизилася до позначки в 120 тисяч осіб. Незважаючи на негативну статистику, в країні готові до скасування карантину.

Влада впевнена: більшим злом для пересічних американців є не коронавірус, а проблеми в економіці. А ситуація в США з нею, як не дивно, не найкраща.

Як Штати намагаються побороти COVID-19 і чи є на полицях місцевих магазинів туалетний папір – OBOZREVATEL розповів українець Владислав Фарапанов, який зараз живе в місті Дейтон, штат Огайо.

Коронавірус дістався й до найсильнішої держави світу. Тільки за останніми даними, через COVID-19 тут загинуло трохи більше, ніж тисяча осіб. Епіцентром спалаху став Нью-Йорк, де за минулі два тижні заразилися понад 33 тисячі людей і щодня виявляють нових хворих.

Як зазначив Владислав Фарапонов, коронавірус впливає практично на всі сфери життя американців. В Європу літати не можна, багато тутешніх жителів уже позбулося роботи, а загроза занедужати вводить трохи в депресивний стан. Водночас рядові громадяни намагаються підтримувати одне одного.

"У нас в Дейтоні ситуація загалом стабільна, паніки я не побачив. Звісно, люди похилого віку й менш фінансово захищені хвилюються. Якщо в перших більше шансів захворіти, то інші бояться безробіття. У США ж завжди потрібно сплачувати рахунки. Але ви знаєте, я ось спілкуюся з друзями-студентами з університету, і всі намагаються підбадьорювати одне одного. Кажуть, що ситуація зміниться на краще, потрібно потерпіти. У місцевих є якась довіра до інституцій, до органів влади – багато хто впевнений, що ті роблять все можливе", – пояснює Владислав.

Втім, американці не стали зайвий раз ризикувати та упродовж перших днів карантину запаслися всім, чим тільки можливо. Туалетним папером зокрема. "Ось фотографії з місцевого супермаркету. Продуктів вистачає, але марлевих масок, серветок, рушників і туалетного паперу немає. Все повністю скупили, і так крайні кілька днів", – доповнює киянин.

Людей на вулицях помітно поменшало, але сказати, що порожньо – не можна. У США режим карантину введений президентом із 13 березня, але в окремих містах обмежувальні заходи діяли й раніше (як-от із 7 березня у Нью-Йорку). Закрито абсолютно всі школи, університети, ресторани, бари та інші розважальні заклади. Скасовані матчі та змагання практично з усіх контактних видів спорту.

У Лас-Вегасі, наприклад, з 18 березня припинили роботу казино та розважальні установи. У Нью-Джерсі й зовсім вирішили запровадити комендантську годину: з 20:00 до 05:00. В інших штатах ситуація аналогічна, хоча місцева влада має право самостійно визначати ступінь обмежень.

На вулицях комунальні служби намагаються здійснювати дезінфекцію місць потенційного скупчення людей. Це зупинки, стоянки, дитячі майданчики та території біля магазинів.

Втім, багато американців зараз оцінює пандемію й через призму президентських виборів. У США вони заплановані на листопад 2020 року й скасовані не будуть.

"Я дуже активно стежу за кампанією. У деяких штатах вже переносять праймериз, але загалом можу сказати точно – якщо не трапиться чогось екстраординарного, все відбудеться вчасно. Дональд Трамп намагається управляти ситуацією та знайти баланс. З одного боку, необхідно не допустити епідемії, з іншого – втримати економіку. У демократів інша ситуація – їм потрібно показати, що вони кращі. Поки, звісно, більш активний Берні Сандерс, Джозеф Байден не такий помітний", – підкреслив Владислав Фарапонов.

На цьому тлі Дональд Трамп уже зробив сенсаційну заяву та анонсував скасування карантину найближчим часом. Мови про конкретну дату поки немає, але, ймовірно, це буде в останні дні березня. "Наша країна не була створена для закриття, – попередив президент у понеділок. Ми збираємося відкрити нашу країну для бізнесу, тому що вона повинна бути відкритою. Ми збираємося знову почати, й почати все дуже скоро", – написав у своєму Twitter Трамп.

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CAN NOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong!