У США рекордна кількість хворих COVID-19 за добу

У США за останню добу зафіксували рекордну кількість хворих коронавірусної інфекцією з початку пандемії.

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Згідно з даними онлайн онлайн-лічильника worldometers, 26 червня COVID-19 діагностували у 47 341 людини. Померли за добу 663 пацієнти.

Всього в США COVID-19 заразилися більше 2,5 млн осіб, видужали – понад 1 млн, летальних випадків – 127,6 тис.

Антирейтинг країн по COVID-19

Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на суботу, 27 червня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш 9,9 млн. За попередню добу було виявлено 194 тис. нових інфікованих – на 15 тис. більше, ніж за день до цього.