У США раптово зібралися відправити делегацію до Москви на 9 травня

Високопоставлена делегація США збирається приїхати в Москву на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня.
Про це повідомив американський посол в Росії Джон Салліван в інтерв'ю газеті "Коммерсант". Разом з тим, він не уточнив, хто саме увійде до складу делегації.
"Але я можу запевнити – цього прихильний президент США і його адміністрація, – якщо заходи 9 травня відбудуться за початковим планом російської влади, то на них приїде дуже високопоставлена делегація з США", – сказав Салліван.
За його словами, США відповідально ставляться до пам'яті подій 75-річної давності, "перемоги союзників над нацистською Німеччиною та Японією". Він також зазначив, що через коронавируса важко прогнозувати те, що буде 9 травня.
Нагадаємо, що раніше прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп не приїде на святкування ювілею Перемоги в Москву на запрошення Володимира Путіна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський не отримував офіційного запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року в Росії. Раніше помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков обіцяв, що Зеленський отримає своє запрошення.
У свою чергу, ексміністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що 9 травня Україна не святкуватиме.
Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабинович запропонував Верховній Раді сформувати делегацію для участі в параді 9 травня в Москві. Це викликало жорстку критику з боку нардепів від інших політсил.
Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна повинна домогтися, щоб західні лідери, які відвідають Росію 9 травня на 75-річчя перемоги у Другій світовій війні, перед Москвою приїхали до Києва.
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