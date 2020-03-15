Головна Новини
15 березня • оновлено в 23:38
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У США раптово зібралися відправити делегацію до Москви на 9 травня

2.1т
Читати матеріал російською

Високопоставлена делегація США збирається приїхати в Москву на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня.

Про це повідомив американський посол в Росії Джон Салліван в інтерв'ю газеті "Коммерсант". Разом з тим, він не уточнив, хто саме увійде до складу делегації.

"Але я можу запевнити – цього прихильний президент США і його адміністрація, – якщо заходи 9 травня відбудуться за початковим планом російської влади, то на них приїде дуже високопоставлена делегація з США", – сказав Салліван.

У США раптово зібралися відправити делегацію до Москви на 9 травня

За його словами, США відповідально ставляться до пам'яті подій 75-річної давності, "перемоги союзників над нацистською Німеччиною та Японією". Він також зазначив, що через коронавируса важко прогнозувати те, що буде 9 травня.

Нагадаємо, що раніше прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп не приїде на святкування ювілею Перемоги в Москву на запрошення Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Гліб Іванов
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
17
3
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги