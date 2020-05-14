У США раптово згорнули випробування хваленого препарату від COVID-19

Американські вчені зупинили клінічні випробування ремдесивіру – антивірусного препарату, який до цього вважали потенційними найперспективнішими ліками від коронавірусу.

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З відповідною заявою виступили в Національному інституті алергії та інфекційних захворювань (NIAID) США, який очолював дослідження. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що експеримент згорнули не через його провал, а, ймовірно, просто не дочекавшись остаточних результатів, аби не допустити зайвих жертв серед пацієнтів із контрольної групи, які приймали плацебо.

За словами вчених, на практиці це рішення означає, що ступінь ефективності ремдесивіру в боротьбі з COVID-19, який забрав майже 300 тисяч життів, фактично доведеться перевіряти заново.

Водночас інші фахівці та ЗМІ вказують на парадокс. Адже попередні підсумки експерименту підбили лиш два тижні тому, після понад двох місяців випробувань.

"Дані засвідчують, що ремдесивір дає однозначно позитивну дію, прискорюючи одужання", – запевняв голова NIAID Ентоні Фаучі.

Ентоні Фаучі (другий зліва) ВВС

А влада США навіть випустила спеціальну заяву: призначення пацієнтам ремдесивіру в лікарняних умовах прискорює їхню виписку майже в півтора рази. Тому схвалила використання препарату для лікування коронавірусу в екстреному порядку – до проходження обов'язкової сертифікації.

Щоправда, доказова медицина визнає тільки один спосіб перевірки ефективності препарату – метод сліпого подвійного тестування. Для цього учасників експерименту випадковим чином розбивають на дві групи: в одній пацієнти отримують нові ліки, а в іншій – їхню імітацію, плацебо.

"Якщо випробовуваний препарат може хоч трохи допомогти в боротьбі з інфекцією, то важкі пацієнти, що приймають замість нього плацебо (і навіть не підозрюють про це), ризикують померти тільки тому, що випадково потрапили в контрольну групу. Але якщо дати експериментальні ліки всім важким хворим без винятку, то порушуються умови перевірки – а отже визначити ефективність препарату стає неможливо", – інформує видання.

Саме через це оголошення проміжних результатів випробувань ремдесивіру поклало край всьому експерименту. Адже щойно стало зрозуміло, що ліки можуть бути ефективними, їх почали давати всім хворим, ліквідувавши контрольну групу – так дослідження втратило сенс.

"Життям скількох пацієнтів ми готові ризикнути, щоб отримати дані? Можна, напевно, вести з цього приводу якісь дискусії (в такій ситуації кожен намагається виступити в ролі адвоката диявола), але у нас в інституті не було розбіжностей з приводу того, як слід вчинити", – заявив клінічний директор NIAID Кліффорд Лейн.

Додамо, що автори аналогічного експерименту, проведеного трохи раніше у Китаї, з'ясували, що на вірусне навантаження хворих на COVID-19 ремдесивір ніяк не впливає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Україна вирішила закупити ці ліки від коронавірусу, які зазнали успіху в США.

А в Японії навіть дали дозвіл на використання експериментального противірусного препарату Remdesivir, розробленого у США, для лікування COVID-19.

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