У США раптом заявили про неминучість спалаху смертельного коронавірусу

Через спалах у світі епідемії коронавірусу COVID-19 влада США вирішила негайно готуватися до нових випадків захворювання всередині країни.

Про це зокрема заявила директорка Національного центру імунізації та захворювань дихальних шляхів у Центрі з контролю і протидії захворюванням Ненсі Мессоньє. Її слова цитує NPR.

"Питання вже не у тому, чи трапиться це, а у тому, коли це буде і скільки людей у цій країні серйозно захворіють", – зауважила вона, водночас закликавши громадськість співпрацювати з владою із усвідомленням, що ситуація дійсно може бути дуже серйозною.

За словами посадовиці, недопущення перетину вірусом кордонів США ускладнюється ще і його поширенням в інших країнах. Але щоб не допустити цього, уже тепер необхідно готуватися до закриття шкіл, припинення роботи підприємств та скасування публічних подій.

"Розумію, що вся ця ситуація може здаватися дуже складною, і серйозно вплинути на щоденне життя, але люди мають почати говорити про всі ці речі. Надалі сподіваюся, що зрештою ми згадуватимемо це і розумітимемо, що були надміру підготовлені. Але краще так, аніж виявитися недостатньо підготовленими", – підкреслила Мессоньє.

Водночас американські оглядачі в соцмережах розкритикували чиновницю, зазначивши, що її заява суперечить попереднім сигналам від адміністрації США щодо успішного запобігання поширенню вірусу.

"Організаційний хаос. Радник Білого дому Ларрі Кудлоу по кабельному телебаченню каже, що США змогли стримати поширення коронавірусу всього за декілька годин після того, як Центр із контролю за захворюваннями закликав американців готуватися до заходів, які серйозно вплинуть на їхнє щоденне життя", – написав у своєму Twitter журналіст Global News Джексон Просков.

Крім цього, сенатор-демократ Чак Шумер закликав Білий дім, а зокрема й президента Дональда Трампа, призначити єдиного координатора з питань коронавірусу.

"Центр із контролю і запобігання захворюванням попереджає, що йдеться вже про те, коли та скільки людей серйозно захворіють. Але Кудлоу говорить протилежне. Некомпетентність адміністрації Трампа вражає і несе небезпеку. Президент має щонайменше призначити одну особу для координації заходів у відповідь на коронавірус", – зазначив він у Twitter.

Зі свого боку сам американський лідер, реагуючи на критику Шумера щодо обсягів фінансування для подолання ситуації щодо поширення вірусу, назвав його некомпетентним.

"Заплаканий Чак Шумер скаржиться заради піару, що я маю просити понад 2,5 мільярда доларів, щоб підготуватися до коронавірусу. Якби я попросив про більше, він би сказав, що це забагато. Йому не подобалося і моє рішення закрити в'їзд до США. Я ж був правий. Він – некомпетентний!" – висловився Трамп.

This is absolute organizational chaos.

WH Advisor Larry Kudlow is on cable TV right now saying the US has contained Coronavirus, just hours after the CDC warned Americans to prepare for significant disruptions to their lives. — Jackson Proskow (@JProskowGlobal) February 25, 2020

CDC is warning it's not a question of if but when and how many people in America will have severe illness.



But Kudlow's saying the opposite.



Trump admin incompetence is stunning, dangerous.



President Trump must at the least appoint 1 person to coordinate Coronavirus response. https://t.co/H144wfOzs7 — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 25, 2020

Cryin’ Chuck Schumer is complaining, for publicity purposes only, that I should be asking for more money than $2.5 Billion to prepare for Coronavirus. If I asked for more he would say it is too much. He didn’t like my early travel closings. I was right. He is incompetent! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2020

