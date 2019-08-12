У США п'ятеро дітей заживо згоріли у дитсадку: деталі жахливої НП

У неділю, 11 серпня, в американському штаті Пенсільванія спалахнула пожежа в дитячому садку, яка забрала життя п'ятьох маленьких дітей від восьми місяців до семи років.

Як повідомляє місцева поліція, четверо з них були братами і сестрами. Зокрема, за інформацією New York Times, ще два хлопчики врятувалися, вистрибнувши з вікна другого поверху, отримавши незначні травми.

"Ми кричали, щоб діти стрибали вниз. Вони були дійсно налякані", – кажуть очевидці жахливої трагедії.

AP

Місце, де трапилася пожежа

Місцеві жителі розповіли, що побачили яскраво-помаранчеве свічення полум'я і звуки вибухів. Після цього вони кинулися викликати рятувальників.

У результаті інциденту постраждав також один місцевий житель, що живе навпроти і власниця дитячого садка Елейн Харріс. Повідомляється, що її син загинув у пожежі.

АР

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Пізніше з'ясувалося, що у приміщення дитячого садка був тільки один детектор диму – на горищі, але, по всій видимості, він не працював. Серед версій пожежі поліція розглядає електричну несправність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Хабаровському краї (Росія) одна дитина загинула та ще троє потрапили в реанімацію в результаті пожежі в наметовому містечку на території гірськолижного комплексу "Холдомі".

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