У США п'ятеро дітей заживо згоріли у дитсадку: деталі жахливої НП

У неділю, 11 серпня, в американському штаті Пенсільванія спалахнула пожежа в дитячому садку, яка забрала життя п'ятьох маленьких дітей від восьми місяців до семи років.
Як повідомляє місцева поліція, четверо з них були братами і сестрами. Зокрема, за інформацією New York Times, ще два хлопчики врятувалися, вистрибнувши з вікна другого поверху, отримавши незначні травми.
"Ми кричали, щоб діти стрибали вниз. Вони були дійсно налякані", – кажуть очевидці жахливої трагедії.
AP
Місце, де трапилася пожежа
Місцеві жителі розповіли, що побачили яскраво-помаранчеве свічення полум'я і звуки вибухів. Після цього вони кинулися викликати рятувальників.
У результаті інциденту постраждав також один місцевий житель, що живе навпроти і власниця дитячого садка Елейн Харріс. Повідомляється, що її син загинув у пожежі.
АР
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Пізніше з'ясувалося, що у приміщення дитячого садка був тільки один детектор диму – на горищі, але, по всій видимості, він не працював. Серед версій пожежі поліція розглядає електричну несправність.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Хабаровському краї (Росія) одна дитина загинула та ще троє потрапили в реанімацію в результаті пожежі в наметовому містечку на території гірськолижного комплексу "Холдомі".
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