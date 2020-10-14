У США протестують вакцину від COVID-19 на дітях

Американська фармацевтична компанія Pfizer планує почати тестування своєї експериментальної вакцини проти коронавірусу на дітях у віці від 12 років.

Про це повідомив CNN. Багато батьків вже висловили зацікавленість в участі своїх дітей в складі добровольців.

Команда дитячої лікарні Цинциннаті почне вакцинацію підлітків у віці 16 і 17 років цього тижня, а пізніше перейде до вакцинації дітей у віці від 12 до 15 років.

Компанія підтвердила на своєму веб-сайті, що у неї є схвалення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США на участь в дослідженні дітей у віці від 12 років.

"Ми дійсно думаємо, що вакцина для підлітків і дітей буде мати вирішальне значення для того, щоб взяти під контроль COVID-19", – сказав директор Центру досліджень вакцин в лікарні Роберт Френк.

За його словами, діти можуть серйозно захворіти на COVID-19, а також померти від цієї хвороби. Вони також можуть передати вірус іншим, більш вразливим людям, включаючи батьків, бабусь і дідусів, медичних працівників та інших.

Pfizer розробила свою двухдозову вакцину проти коронавірусу спільно з німецькою компанією BioNtech. У ній використовуються частини вірусного генетичного матеріалу, щоб викликати імунітет до коронавірусу.

Як писав OBOZREVATEL, щонайменше 142 світові фармацевтичні компанії вже почали випробування вакцини від коронавірусу. Однак найбільшого прогресу, тобто виходу препарату на заключний етап, досягли шість розробників, серед яких – AstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.