У США проходять складні і скандальні вибори: OBOZREVATEL розібрався в усіх тонкощах процесу

У ніч із вівторка на середу, з 3-го на 4 листопада, у США пройдуть одні з найскладніших і унікальних президентських виборів. Не тільки через пандемію коронавірусу, але й через соціально-політичну кризу, яка звалилася на країну у 2020-му. Головні суперники – кандидат від Демократичної партії Джо Байден і чинний президент, кандидат від Республіканської партії – Дональд Трамп. Якщо першого, згідно з опитуванням, підтримало понад 90 млн американців на достроковому голосуванні, то Трамп лідирує серед тих, хто планує голосувати в день виборів.

Що відбувається в Штатах і хто стане переможцем – читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Чому нинішні американські вибори вважають унікальними

Нинішні вибори президента США, по суті, унікальні не тільки тому, що проходять на тлі бурхливої епідемії коронавірусу (Штати – всесвітній лідер за кількістю хворих – 9,5 млн осіб. – Ред.), але й тому, що мають відбутись на тлі великої соціально-політичної кризи, спровокованої тою ж епідемією. Через запроваджений навесні карантин чимало американців опинилися без роботи, що тільки підігріло соціальну напруженість у суспільстві. У великих містах почалися протести, грабежі, мародерство.

"Я живу в Нью-Йорку останні 15 років, і якщо раніше США славилися своєю безпекою, то тепер мені набагато спокійніше в Києві. У місті реально розійшлася злочинність, грабежі, а поліція нічого не може з цим зробити. Багато американців виїжджає з міста в передмістя або в інші спокійні штати, як Флорида, наприклад. Увечері-вночі деякі вулиці в НЙ темні – людей немає. Бізнес теж потихеньку згортається й переїжджає в інші міста. Дивлюся на ці процеси й думаю, може, вони щось знають? Таке враження, що після виборів Америку сколихне, і дуже сильно", – розповіла OBOZREVATEL українка Олена.

І справді, великі американські міста вже тиждень готуються до можливих погромів: магазини та інші установи на центральних вулицях повністю забивають дошками і фанерою. Самі американці активно скуповують зброю, щоб, зокрема, мати можливість захистити своє майно і навіть життя в разі загрози. Це підтверджує статистика: за цей рік у США було продано 16,7 млн одиниць вогнепальної зброї. Це більше, ніж будь-коли раніше за цілий рік. Попередній рекорд було встановлено у 2016 році, коли продали 16,6 млн одиниць.

"Люди забивають і ховаються. Але на хвилиночку, це так дико, адже всі ці події відбуваються не десь у забитих африканських країнах, а в розвиненій Америці. Державі номер один у світі. І влада не може або не хоче справлятися з цим свавіллям. Але головний заміс очікує нас після оголошення результатів виборів. Ситуація розпечена до такої межі, що нічого доброго не буде навіть незалежно від того, хто переможе", – додав OBOZREVATEL Михайло, який живе в американській столиці Вашингтон.

В Америці може початися громадянська війна?

Тотальне загострення пристрастей, пік недовіри одне до одного й очікування насильницького сценарію – ось що характеризує нинішні вибори в США, розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL український журналіст Пітер Залмаєв. Зараз він перебуває у Вашингтоні, висвітлюючи хід кампанії.

"Усі дуже стривожені, ситуація справді вибухонебезпечна. За опитуваннями, 35% американців вірять, що впродовж наступних 5 років США зануряться в громадянську війну. Обидві сторони, демократи і республіканці, і не тільки суспільство, але й політики, налаштовані непримиренно. Вважають одне одного ворогами. Такого рівня агресивності не пам'ятають навіть ті, хто жив за Ніксона (Річард Ніксон, 37-й президент США з 1969-го по 1974-й рік. Став першим президентом, який пішов у відставку на тлі політичних скандалів. – Ред.). Загострення пристрастей дуже високе", – сказав він.

За словами Залмаєва, водночас американці досі сподіваються, що вибори президента законним способом зможуть врегулювати кризу. Про це говорить і рекорд тих, хто проголосував на достроковому голосуванні (близько 100 млн осіб. – Ред.).

"Але демократи сплять і бачать, як вибори виграє Байден, і навпаки – республіканці бачать переможцем Трампа. До речі, за всіма опитуваннями, перемога справді за Байденом. Але після закриття дільниць, незалежно від результату голосування, Трамп може назвати себе переможцем. І це дуже реальний сценарій, враховуючи його меседж, що перемога Байдена може бути тільки в результаті масових фальсифікацій", – підсумував журналіст.

США йдуть із позиції лідера на світовій арені

Низка експертів, які стежать за ходом виборів у США, стверджують, що нинішні події в країні – це наслідок соціальної кризи та глибокого розколу серед американців у питанні, як і куди Америці рухатися далі. Обидві партії – і Республіканська, і Демократична – не відображають бачення американців щодо низки ключових соціальних питань.

І хто б не виграв вибори, Байден чи Трамп, новий президент просто зобов'язаний буде зосередитися на внутрішніх проблемах країни. Це означає, найімовірніше, ізоляціонізм США на зовнішній арені в наступні роки тільки посилиться. Америка займатиметься своєю країною і своїми проблемами.