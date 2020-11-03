У США проходять складні і скандальні вибори: OBOZREVATEL розібрався в усіх тонкощах процесу

В ніч з вівторка на середу, 3 на 4 листопада, в США пройдуть одні з найскладніших і унікальних президентських виборів. Не тільки через пандемію коронавірусу, а й через соціально-політичну кризу, яка звалилася на країну у 2020-му. Головні суперники – кандидат від Демократичної партії Джо Байден і діючий президент, кандидат від Республіканської партії – Дональд Трамп. Якщо першого, згідно опитування, підтримало більше 90 млн американців на достроковому голосуванні, то Трамп лідирує серед тих, хто планує голосувати в день виборів.

Що відбувається в Штатах і хто стане переможцем – читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Нинішні вибори президента США, по суті, унікальні не тільки тому, що проходять на тлі бурхливої епідемії коронавірусу (Штати – всесвітній лідер за кількістю хворих – 9,5 млн. осіб. – ред), але й тому, що мають відбутись на тлі великої соціально-політичної кризи, спровокованої тою ж епідемією. Через запроваджений навесні карантин, чимало американців опинилися без роботи, що тільки підігріло соціальну напруженість в суспільстві. У великих містах почалися протести, грабежі, мародерство.

"Я живу в Нью-Йорку останні 15 років і якщо раніше США славилися своєю безпекою, то тепер мені набагато спокійніше в Києві. У місті реально розійшлась злочинність, грабежі, а поліція нічого не може з цим зробити. Багато американців виїжджають з міста в передмістя або в інші спокійні штати, як Флорида, наприклад. Увечері-вночі деякі вулиці в НЙ темні – людей немає. Бізнес теж потихеньку згортається і переїжджає в інші міста. Дивлюся на ці процеси і думаю, може вони щось знають? Таке враження, що після виборів Америку сколихне і дуже сильно", – розповіла OBOZREVATEL українка Олена.

І справді, великі американські міста вже тиждень готуються до можливих погромів: магазини та інші установи на центральних вулицях повністю забивають дошками і фанерою. Самі американці активно скуповують зброю, щоб, в тому числі, мати можливість захистити своє майно і навіть життя в разі загрози. Це підтверджує статистика: за цей рік в США було продано 16,7 млн одиниць вогнепальної зброї. Це більше, ніж будь-коли раніше за цілий рік. Попередній рекорд був встановлений у 2016 році, коли продали 16,6 млн одиниць.

"Люди забивають і ховаються. Але на хвилиночку, це так дико, адже всі ці події відбуваються не десь в забитих африканських країнах, а в розвиненій Америці. Державі номер один у світі. І влада не може або не хоче справлятися з цим свавіллям. Але головний заміс очікує нас після оголошення результатів виборів. Ситуація розпечена до такої межі, що нічого доброго не буде навіть незалежно від того, хто переможе", – додав OBOZREVATEL Михайло, який живе в американській столиці Вашингтон.

Тотальний загострення пристрастей, пік недовіри один одному і очікування насильницького сценарію – ось що характеризує нинішні вибори в США, розповів і інтерв'ю OBOZREVATEL український журналіст Пітер Залмаєв. Зараз він знаходиться у Вашингтоні, висвітлюючи хід кампанії.

"Все дуже стривожені, ситуація дійсно вибухонебезпечна. За опитуваннями, 35% американців вірять, що впродовж наступних 5 років США зануряться в громадянську війну. Обидві сторони, демократи і республіканці, і не тільки суспільство, але й політики, налаштовані непримиренно. Вважають один одного ворогами. Такого рівня агресивності не пам'ятають навіть ті, хто жив при Ніксоні (Річард Ніксон, 37-й президент США з 1969 по 1974 рік. Став першим президентом, який пішов у відставку на тлі політичних скандалів. – Ред). Загострення пристрастей дуже високе", – сказав він.

За словами Залмаєва, в той же час американці все ще сподіваються, що вибори президента законним способом зможуть врегулювати кризу. Про це говорить і рекорд тих, хто проголосував на достроковому голосуванні (близько 100 млн. осіб. – Ред).

"Але демократи сплять і бачать, як вибори виграє Байден і навпаки – республіканці бачать переможцем Трампа. До речі, за всіма опитуваннями, перемога дійсно за Байденом. Але після закриття дільниць, незалежно від результату голосування, Трамп може назвати себе переможцем. І це дуже реальний сценарій, враховуючи його меседж, що перемога Байдена може бути тільки в результаті масових фальсифікацій", – підсумував журналіст.

Ряд експертів, які стежать за ходом виборів в США, стверджують, що нинішні події в країні – це наслідок соціальної кризи і глибокого розколу серед американців в питанні, як і куди Америці рухатися далі. Обидві партії, і Республіканська, і Демократична, не відображають бачення американців по ряду ключових соціальних питань.

І хто б не виграв вибори, Байден чи Трамп, новий президент просто зобов'язаний буде зосередитися на внутрішніх проблемах країни. Це означає, швидше за все, ізоляціонізм США на зовнішній арені в наступні роки тільки посилиться. Америка займатиметься своєю країною і своїми проблемами.