У США призначили прокурора "у справах України"

Міністерство юстиції США доручило головному прокурору Брукліна Річарду Донохью координувати розслідування, пов'язані з Україною.

Він буде оцінювати, розслідувати і вирішувати будь-які інші питання, що стосуються України, включно з відкриттям будь-яких нових розслідувань або розширенням існуючих, повідомляє CNN.

Відзначається, що цей крок потенційно дає генеральному прокурору США Вільяму Барру можливість більш ретельно контролювати розслідування, які можуть бути політично чутливими.

Річард Донохью news.liga.net

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Сполучених Штатах Америки за підозрою в шпигунстві затримали громадянина Мексики, який діяв у США від імені уряду Росії без повідомлення генерального прокурора і вступив у змову з цією метою.

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