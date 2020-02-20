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21 лютого • оновлено в 01:02
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У США призначили прокурора "у справах України"

1.3т
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Міністерство юстиції США доручило головному прокурору Брукліна Річарду Донохью координувати розслідування, пов'язані з Україною.

Він буде оцінювати, розслідувати і вирішувати будь-які інші питання, що стосуються України, включно з відкриттям будь-яких нових розслідувань або розширенням існуючих, повідомляє CNN.

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Відзначається, що цей крок потенційно дає генеральному прокурору США Вільяму Барру можливість більш ретельно контролювати розслідування, які можуть бути політично чутливими.

Річард Донохью

Річард Донохью

news.liga.net

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Сполучених Штатах Америки за підозрою в шпигунстві затримали громадянина Мексики, який діяв у США від імені уряду Росії без повідомлення генерального прокурора і вступив у змову з цією метою.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
США Вашингтон
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