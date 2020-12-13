У США прихильники і противники Трампа влаштували зіткнення
У штаті Вашингтон 12 грудня трапилися зіткнення між прихильниками і противниками чинного президента США Дональда Трампа. Декілька осіб отримали ножові поранення, а десятки було заарештовано.
Про це повідомляє CNN із посиланням на відділ зі зв'язків із громадськістю Департаменту поліції округу Колумбія (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що великі групи протестувальників і контрпротестувальників ще з ранку суботи зібралися біля будівлі Верховного суду і на Freedom Plaza, виступаючи проти результатів президентських виборів. Акція отримала назву "Зупинити злодійство", більшість людей на ній не були в масках.
Уже ввечері в суботу в місцеві лікарні доставили вісім осіб із зони протесту. Серед них – четверо постраждалих із ножовими пораненнями, які перебували в критичному стані, а також двоє поліцейських із безпечними для життя травмами і двоє осіб із легкими травмами.
Також у мерії Вашингтона повідомили, що під час зіткнень копи заарештували щонайменше 23 людей.
Зокрема, шістьох протестувальників було заарештовано за напад на співробітників поліції, 10 – за простий напад, чотирьох – за масові заворушення, двох – за перетин лінії поліції і одного – за зберігання забороненої зброї (електрошокер).
На відео, поширених у соціальних мережах, видно, що на протесті у Вашингтоні часто відбувалися бійки і дрібні сутички, але великі зібрання переважно мали мирний характер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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