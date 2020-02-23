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23 лютого • оновлено в 12:38
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Політика Економіка

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У США прихильник ідеї пласкої Землі розбився на саморобній ракеті

3.3т
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У пустелі біля міста Барстоу у Каліфорнії (США) розбився під час спроби здійснити політ на саморобній ракеті американець Майкл Х'юз, відомий на прізвисько Божевільний Макс.

Нещасний випадок трапився 22 лютого під час запуску апарату для зйомок передачі на Science Channel. Про це повідомляється в Twitter телеканалу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що Х'юз збирався піднятися на ракеті, яка працює на паровому двигуні, на висоту щонайменше 1,5 км.

У США прихильник ідеї пласкої Землі розбився на саморобній ракеті

У США прихильник ідеї пласкої Землі розбився на саморобній ракеті

"Його мрією було здійснити цей запуск, і команда Science Channel перебувала на місці для того, щоб відзняти подорож", – йдеться в повідомленні.

Відео запуску й падіння ракети опубліковане у Twitter журналіста Джастіна Чепмана. Він теж заявив, що Х'юз трагічно помер.

Зі свого боку влада підтвердила загибель людини після того, як ракета зазнала аварії, але водночас у своїй заяві не згадала Божевільного Макса.

Майкл Х'юз загинув у США під час польоту на саморобній ракеті

Майкл Х'юз загинув у США під час польоту на саморобній ракеті

twitter.com/justindchapman

Майкл Х'юз загинув у США під час польоту на саморобній ракеті

Майкл Х'юз загинув у США під час польоту на саморобній ракеті

twitter.com/justindchapman

Майкл Х'юз загинув у США під час польоту на саморобній ракеті

Майкл Х'юз загинув у США під час польоту на саморобній ракеті

twitter.com/justindchapman

Майкл Х'юз загинув у США під час польоту на саморобній ракеті

Майкл Х'юз загинув у США під час польоту на саморобній ракеті

twitter.com/justindchapman

Майкл Х'юз

Майкл Х'юз

twitter.com/ScienceChannel

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені-астрофізики заявили, що Всесвіт не є "пласким" простором, як досі думала більшість.

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Автор
Діна Баронова
Місце
США
Тег
смерть
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Dell Alex
Dell Alex
Таки навернулся ))) Какая это у него была попытка? 4? 5? Все к тому и шло )))
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