У пустелі біля міста Барстоу у Каліфорнії (США) розбився під час спроби здійснити політ на саморобній ракеті американець Майкл Х'юз, відомий на прізвисько Божевільний Макс.

Нещасний випадок трапився 22 лютого під час запуску апарату для зйомок передачі на Science Channel. Про це повідомляється в Twitter телеканалу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що Х'юз збирався піднятися на ракеті, яка працює на паровому двигуні, на висоту щонайменше 1,5 км.

У США прихильник ідеї пласкої Землі розбився на саморобній ракеті

"Його мрією було здійснити цей запуск, і команда Science Channel перебувала на місці для того, щоб відзняти подорож", – йдеться в повідомленні.

Відео запуску й падіння ракети опубліковане у Twitter журналіста Джастіна Чепмана. Він теж заявив, що Х'юз трагічно помер.

Зі свого боку влада підтвердила загибель людини після того, як ракета зазнала аварії, але водночас у своїй заяві не згадала Божевільного Макса.

Майкл Х'юз загинув у США під час польоту на саморобній ракеті twitter.com/justindchapman

Майкл Х'юз загинув у США під час польоту на саморобній ракеті twitter.com/justindchapman

Майкл Х'юз загинув у США під час польоту на саморобній ракеті twitter.com/justindchapman

Майкл Х'юз загинув у США під час польоту на саморобній ракеті twitter.com/justindchapman

Майкл Х'юз twitter.com/ScienceChannel

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md – Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f – Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені-астрофізики заявили, що Всесвіт не є "пласким" простором, як досі думала більшість.

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