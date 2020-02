У США прихильник ідеї пласкої Землі розбився на саморобній ракеті

У пустелі біля міста Барстоу у Каліфорнії (США) розбився під час спроби здійснити політ на саморобній ракеті американець Майкл Х'юз, відомий на прізвисько Божевільний Макс.

Нещасний випадок трапився 22 лютого під час запуску апарату для зйомок передачі на Science Channel. Про це повідомляється в Twitter телеканалу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що Х'юз збирався піднятися на ракеті, яка працює на паровому двигуні, на висоту щонайменше 1,5 км.

"Його мрією було здійснити цей запуск, і команда Science Channel перебувала на місці для того, щоб відзняти подорож", – йдеться в повідомленні.

Відео запуску й падіння ракети опубліковане у Twitter журналіста Джастіна Чепмана. Він теж заявив, що Х'юз трагічно помер.

Зі свого боку влада підтвердила загибель людини після того, як ракета зазнала аварії, але водночас у своїй заяві не згадала Божевільного Макса.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md