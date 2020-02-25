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25 лютого • оновлено в 19:26
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У США пригрозили відповісти на втручання Росії в їхні вибори

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Державний секретар США Майк Помпео пригрозив, що Росія отримає відповідь, якщо вирішить втрутитися в проведення американських виборів.

Під час спілкування з журналістами він сказав, що це стосується й інших країн, передають РИА Новости.

Помпео пригрозив Росії в разі втручання в американські вибори

Помпео пригрозив Росії в разі втручання в американські вибори

За словами Помпео, під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Мюнхені йшлося про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа "завжди захищатиме недоторканність наших виборів".

"Якщо Росія чи інші іноземні гравці заважатимуть нашим демократичним процесам, ми будемо діяти, щоб відповісти", – сказав держсекретар США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники американської розвідки заявили, що Росія втручається у вибори президента США 2020 року і підтримує переобрання чинного президента США Дональда Трампа.

Водночас американський президент спростував такі заяви. Він назвав їх "дезінформацією, яку поширюють демократи".

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Тема
Вибори в США
Особи
Сергій Лавров Дональд Трамп Майк Помпео
Місце
США
Тег
Держдеп США
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Мне кажется его фамилия EBANЬKO
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