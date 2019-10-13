У США пояснили скандал з військовою допомогою Україні

Міністерство оборони США отримувало вчасно гроші, які виділялися для надання військової допомоги Україні.

Про це заявив глава оборонного відомства Марк Еспер. Він підкреслив, що якщо і були якісь затримки, то вони не завдали шкоди інтересам Штатів, передає ТАСС.

При цьому він не дав чіткої відповіді на питання про те, чому президент США Дональд Трамп розпоряджався затримати передачу військової допомоги Києву.

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"Я нічим не можу поділитися з вами з цього приводу. Я приступив до виконання обов'язків у другій половині липня. З тих пір увагу Міноборони було зосереджено на трьох речах: на важливості військової допомоги Україні для стримування Росії, на прогресі Києва в справі боротьби з корупцією і на тому, як переконати європейських партнерів по НАТО також допомагати українським партнерам", - сказав він.

Зеленський і Трамп скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у серпні американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп тимчасово "заморозив" $250 млн допомоги Україні по лінії Пентагону на цей фіскальний рік, щоб переконатися у ефективності використання цих коштів з точки зору інтересів США;

при цьому деякі ЗМІ висунули припущення, що таким чином Трамп хоче "натиснути" на Володимира Зеленського;

19 вересня Палата представників Конгресу все ж схвалила виділення Україні $250 млн військової допомоги;

24 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав "притримати" оборонну допомогу Україні незадовго до телефонної розмови із главою держави Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

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