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13 жовтня • оновлено в 23:54
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Політика Економіка

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У США пояснили скандал з військовою допомогою Україні

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Міністерство оборони США отримувало вчасно гроші, які виділялися для надання військової допомоги Україні.

Про це заявив глава оборонного відомства Марк Еспер. Він підкреслив, що якщо і були якісь затримки, то вони не завдали шкоди інтересам Штатів, передає ТАСС.

При цьому він не дав чіткої відповіді на питання про те, чому президент США Дональд Трамп розпоряджався затримати передачу військової допомоги Києву.

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"Я нічим не можу поділитися з вами з цього приводу. Я приступив до виконання обов'язків у другій половині липня. З тих пір увагу Міноборони було зосереджено на трьох речах: на важливості військової допомоги Україні для стримування Росії, на прогресі Києва в справі боротьби з корупцією і на тому, як переконати європейських партнерів по НАТО також допомагати українським партнерам", - сказав він.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Військова допомога Україні
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-"то они не нанесли урона интересам Штатов, передает ТАСС."...кацабы так валнуются-получит ли Украина ещё "джавелинов"...?) видимо чтобы знать-наступать "ОРДЛе" или "стаять на пазициях"...?)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Litvinenko Nik, чего кривляешься, как пьяный гаер? Буквы путаешь? Плевать на ваши джавелины, кому вы нужны, наступать на вас? Это как на гoвнo наступить. Донбасс оставьте в покое и живите дальше.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да разворовывали в Украине почти все бабло, в чем сомнения?
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