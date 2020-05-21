Головна Новини
21 травня • оновлено в 18:35
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У США повідомили, що Трамп виходить з міжнародного договору з відкритого неба через порушення РФ

  • Договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році

  • Спершу угоду підписали 23 країни, але пізніше список був розширений до 34 держав

  • ЗМІ пишуть, що вихід США створить нове напруження між Білим домом і Кремлем

14.7т
Читати матеріал російською

США повідомили міжнародних партнерів про вихід з Договору з відкритого неба, який був підписаний в 1992 році.

Як повідомляє Associated Press, Штати виходять з договору, тому що Росія порушує угоду.

Видання пише, що вихід з договору загострить відносини Вашингтона з Москвою і "засмутить європейських союзників і деяких членів Конгресу США".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Газета The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації президента США Дональда Трампа зазначає, що в п'ятницю, 22 травня, Штати оголосять Росії про свій вихід з Договору.

Договір з відкритого неба (The Treaty on Open Skies) – міжнародний договір, що дозволяє вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів в повітряному просторі країн-підписантів. Підписано в 1992 році 23 країнами-членами Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Пізніше список держав було розширено до 34 членів. У договір входять більшість країн НАТО, Росія, Білорусія, Україна, Грузія, Боснія і Герцеговина та нейтральні Швеція та Фінляндія, але країни НАТО не спостерігають один за одним.

Згідно з цією угодою, країни-підписанти брали на себе зобов'язання надання можливості здійснювати спостережні польоти над своєю територією на підставі запиту в рамках встановлених квот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США офіційно вийшли з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
11
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 6227. Померли: 579.

  • У світі захворіли понад 5 млн осіб, загинули – 327 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр коронавірусу – за добу виявили майже 70 випадків.

  • Іспанію витіснили з трійки лідерів по COVID-19 – в країні вже вп'яте продовжили надзвичайний стан.

  • Вчені знайшли більш заразні типи COVID-19 – кожен має різні мутації.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги