У США повідомили, що Трамп виходить з міжнародного договору з відкритого неба через порушення РФ

ЗМІ пишуть, що вихід США створить нове напруження між Білим домом і Кремлем

Спершу угоду підписали 23 країни, але пізніше список був розширений до 34 держав

Договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році

США повідомили міжнародних партнерів про вихід з Договору з відкритого неба, який був підписаний в 1992 році.

Як повідомляє Associated Press, Штати виходять з договору, тому що Росія порушує угоду.

Видання пише, що вихід з договору загострить відносини Вашингтона з Москвою і "засмутить європейських союзників і деяких членів Конгресу США".

Дональд Трамп

Газета The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації президента США Дональда Трампа зазначає, що в п'ятницю, 22 травня, Штати оголосять Росії про свій вихід з Договору.

Договір з відкритого неба (The Treaty on Open Skies) – міжнародний договір, що дозволяє вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів в повітряному просторі країн-підписантів. Підписано в 1992 році 23 країнами-членами Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Пізніше список держав було розширено до 34 членів. У договір входять більшість країн НАТО, Росія, Білорусія, Україна, Грузія, Боснія і Герцеговина та нейтральні Швеція та Фінляндія, але країни НАТО не спостерігають один за одним.

Згідно з цією угодою, країни-підписанти брали на себе зобов'язання надання можливості здійснювати спостережні польоти над своєю територією на підставі запиту в рамках встановлених квот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США офіційно вийшли з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

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