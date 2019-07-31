У США повідомили про смерть сина бен Ладена

Американські ЗМІ повідомили про те, що син і можливий наступник ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда" Усами бен Ладена 30-річний Хамза мертвий.

Повідомлення про смерть розповсюдив у середу, 31 липня, телеканал NBC, який отримав інформацію від трьох джерел в уряді США.

При цьому, жодні подробиці розкриті не були. Зокрема, залишилася невідомою причина смерті бен Ладена-молодшого і причетність до цього США.

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Хамза бен Ладен АР

Примітно, що американський президент Дональд Трамп на питання, чи мертвий Хамза, відповів "Я не хочу це коментувати".

Припускають, що Хамза бен Ладен народився в 1989 році. Коли Усаму бен Ладена ліквідував американський спецназ у 2011 році під час рейду на його маєток у пакистанському Абботтабаді, сина поруч із ним не було.

Місцезнаходження Хамзи залишалося загадкою, проте з'ясувалося, що батько готував його стати наступним лідером угруповання. Останнє публічне звернення бен Ладена-молодшого з'явилося на ресурсах "Аль-Каїди" в 2018 році.

Усама бен Ладен Кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році син бен Ладена пообіцяв криваву помсту за смерть батька.

У березні 2019 року Держдеп США призначив винагороду в сумі 1 мільйона доларів за інформацію, яка допоможе знайти Хамзу бен Ладена.

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