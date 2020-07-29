У США потяг зійшов з рейок, загорівся та зруйнував міст. Фото та відео вогняної НП

Юрій Сергієнко Світ 20:42, 29.07.2020

В американському місті Темпе (штат Арізона) зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг.

Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію, в результаті аварії частково зруйнований міст (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця новини).

Поїзд в Темпі зійшов з рейок і загорівся.
Кадр телеканалу ABC 15

Інцидент стався близько 6:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом) над озером Темпе-Таун-Лейк, уточнює ABC 15.

Пожежа охопила весь міст.
Кадр телеканалу ABC 15

Поліція обмежила рух на деяких дорогах в районі озера і на захід від центру Темпе.

Вогонь охопив весь міст. На місці працює близько 90 пожежних. Даних про постраждалих поки немає.

У Темпе поїзд зійшов з рейок.
Google Maps
Аварія сталася на мосту.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в столиці Японії Токіо зійшов з рейок пасажирський потяг. Тоді обійшлося без постраждалих.

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