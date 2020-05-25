У США порівняли пандемію COVID-19 з катастрофою в Чорнобилі

Тимур Григоренко Світ 05:57, 25.05.2020 Оновлено: 05:57, 25.05.2020

Приховування Китаєм інформації про спалах коронавірусу (COVID-19) порівняно з реакцією СРСР на катастрофу на Чорнобильській АЕС.

Про це заявив радник з національної безпеки президента США Роберт О'Брайен, передає The Hill.

"Це був вірус, випущений Китаєм. Було приховування інформації ... Неважливо, чи були це місцеві чиновники чи комуністична партія Китаю, це було приховування, і в кінці кінців ми доберемося до суті", – сказав він.

COVID-19 в США

О'Брайен розповів, що Штати мають намір створити власну вакцину проти COVID-19. При цьому він не виключив можливість шпигунства Китаєм і навіть спроб викрасти вакцину.

"Ми збираємося спочатку розробити вакцину. Але є інформація, що китайці були залучені в шпигунство, щоб спробувати знайти дослідження і технології, які ми використовуємо при роботі над вакциною ... У них багаторічна історія крадіжки американської інтелектуальної власності і підриву американських технологій, і я не здивуюся, якщо вони зроблять це з вакцинами", – пояснив радник Білого дому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США дали лякаючий прогноз на пандемію COVID-19.

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