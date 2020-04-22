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22 квітня • оновлено в 08:29
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У США попередили про новий удар коронавірусу: буде ще складніше

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Американські медики попередили про другу хвилю коронавірусу, яка вразить США вже наступної зими.

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До того ж вона буде набагато сильнішою за ту, з якою країна бореться зараз. Про це з посиланням на заяву директора Центру контролю захворювань США Роберта Редфілда повідомляє The Guardian.

"Існує ймовірність, що наступної зими напад вірусу на нашу націю буде насправді ще складнішим, ніж той, який ми зараз переживаємо", – сказав він.

У США очікують другого "пришестя" коронавірусу наступної зими

У США очікують другого "пришестя" коронавірусу наступної зими

Водночас у Центрі контролю захворювань США стверджують, що разом із новим спалахом COVID-19 країну очікує ще одна епідемія.

"У нас одночасно будуть дві епідемії: грипу та коронавірусу", – зазначив Редфілд.

На його думку, наявність двох одночасних респіраторних спалахів спричинить немислиме навантаження на систему охорони здоров'я.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 президент США Дональд Трамп має намір тимчасово зупинити видачу грін-карт – постійного виду на проживання в країні.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус медики
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
ОБЪЕКТИВНО: Из контекста наблюдаемых событий связанных с искусственным коронавирусом, становится ясной тайная цель СКРЫТЫХ, до поры до времени, ИНИЦИАТОРОВ данной эпидемии - ПОПЫТКА ОСЛАБИТЬ новые экономические державы Азии, а также системой запретительных карантинных мер УСТАНОВИТЬ КОНТРОЛЬ над большинством стран мира. Регуляторная политика правительств в сфере экономики и общественной жизни этих стран является одним из самых явных признаков данного заранее ПОДГОТОВЛЕННОГО ПРОЦЕССА.
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