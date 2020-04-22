У США попередили про новий удар коронавірусу: буде ще складніше

Американські медики попередили про другу хвилю коронавірусу, яка вразить США вже наступної зими.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

До того ж вона буде набагато сильнішою за ту, з якою країна бореться зараз. Про це з посиланням на заяву директора Центру контролю захворювань США Роберта Редфілда повідомляє The Guardian.

"Існує ймовірність, що наступної зими напад вірусу на нашу націю буде насправді ще складнішим, ніж той, який ми зараз переживаємо", – сказав він.

У США очікують другого "пришестя" коронавірусу наступної зими

Водночас у Центрі контролю захворювань США стверджують, що разом із новим спалахом COVID-19 країну очікує ще одна епідемія.

"У нас одночасно будуть дві епідемії: грипу та коронавірусу", – зазначив Редфілд.

На його думку, наявність двох одночасних респіраторних спалахів спричинить немислиме навантаження на систему охорони здоров'я.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 президент США Дональд Трамп має намір тимчасово зупинити видачу грін-карт – постійного виду на проживання в країні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!