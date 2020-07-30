У США померла перша собака, яка підхопила коронавірус

У Нью-Йорку (США) померла німецька вівчарка на прізвисько Бадді. Вона стала першою в країні з діагнозом COVID-19.

Як повідомляє National Geographic, ймовірно пес заразився від свого господаря Роберта Махоні.

В середині квітня семирічний Бадді став важко дихати і втрачати вагу, у нього з'явилася нежить. Спочатку ветеринари не хотіли робити йому тест, оскільки скептично ставилися до можливості, що собаки можуть захворіти на коронавірус, а кількох лікарнях тест не змогли зробити. Пса лікували антибіотиками.

У червні діагноз підтвердився, а потім стан здоров'я собаки погіршувався: Бадді стало важко ходити, почалися проблеми з сечовипусканням, з'явилася кров у сечі. 11 липня господарі виявили його ледве живого на кухні, а з його носа і рота йшла кров. Після консультації з ветеринаром пса вирішили приспати.

Ймовірно у собаки була лімфома. Ветеринари вважають, що симптоми, які проявлялися у неї, могли бути пов'язані з раком. При цьому невідомо, як на це вплинув коронавірус.

Видання зазначає, що в США коронавірус підтверджено менш ніж у 25 тварин.

Як повідомляв OBOZREVATEL в Британії вперше коронавірус підтвердили у кішки. Вона могла заразитися від своїх господарів.